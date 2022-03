Los Rolling Stones lanzarán por primera vez en formato físico, digital y en LP el álbum de los dos conciertos sorpresa que ofrecieron para 300 asistentes en El Mocambo, de Toronto, los días 4 y 5 de marzo de 1977 haciéndose pasar como The Cockroaches, quienes abrirían a la banda April Wine.

El material, que es considerado una de las presentaciones icónicas de la banda británica, estará disponible el próximo 13 de mayo. “Estamos en el escenario de El Mocambo y nunca nos sentimos mejor. Quiero decir, sonamos genial”, fueron las palabras de Keith Richards a través de redes sociales. “Bienvenidos a El Mocambo 1977 ¡Un nuevo álbum en vivo con los legendarios shows de 1977! Reserva ahora en 2CD de lujo, 4LP en negro clásico y 4LP en neón limitado”, agregan.

Antes de su llegada ya se pueden escuchar dos sencillos: It’s Only Rock ‘N’ Roll y Rip This Joint. Anteriormente cuatro versiones -Mannish Boy, de Muddy Waters, Crackin’ Up, de Bo Diddley, Little Red Rooster, de Willie Dixon y Around and Around, de Chuck Berry- formaron parte del LP doble Love You Live, editado en 1977.

El relanzamiento, mezclado por Bob Clearmountain, de acuerdo a información de Variety, apunta en su totalidad a la segunda fecha (5 de marzo) y tres canciones de la noche de apertura. Géneros como el rock y el blues formarán parte de la entrega que incluye un total de 23 canciones como Honky Tonk Women, All Down The Line, Hand Of Fate, Fool To Cry, Worried Life Blues, Let’s Spend The Night Together, Dance Little Sister, Tumbling Dice, Crazy Mama y Route 66.

Actualmente Mick Jagger, Keith Richards y Ron Woods se encuentran en medio de su gira europea en el festejo de sus 60 años en la cual Charlie Watts, quien falleció en 2021, será reemplazado por Steve Jordan en 14 conciertos.