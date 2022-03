Durango, Dgo.- En el marco del 65 aniversario de la Universidad Juárez, la Facultad de Enfermería y Obstetricia se vistió de gala con una ceremonia para recibir los resultados por parte de la organización internacional GRANA (Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America), la cual favoreció al programa de Licenciatura en Enfermería, otorgando la acreditación internacional por un periodo de cinco años.

Esta ceremonia fue encabezada por el rector de la Universidad Juárez, Rubén Solís Ríos, quien estuvo acompañado por el director general de GRANA, Donato Vallín; la directora de la Facultad, Eloína Ruíz Sánchez; el secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Luján; el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, y la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez.

Ahí Solís Ríos aseguró que “… para los universitarios el 21 de marzo es uno de los días más importantes en la vida institucional, y qué mejor manera de honrar la historia de nuestra institución que con el reconocimiento que hoy recibe la FAEO del organismo internacional GRANA, que es el resultado de la calidad impresa en el trabajo realizado en su formación, tanto interno como externo, y todo esto con la vocación de servir que caracteriza a tan orgullosa comunidad. Este es un gran año para la Facultad con este gran logro para su programa de Licenciatura y por el cual se trabajó a conciencia, se fortaleció en infraestructura y docencia, y por supuesto, sus alumnos y trabajadores. Felicito a esta orgullosa comunidad juarista y les agradezco la oportunidad de refrendar con este logro nuestro compromiso institucional de servir a la sociedad”.

El secretario de Educación en el estado, Rubén Calderón Luján, reconoció la labor formativa de la Universidad, “… la acreditación de las carreras y certificación de los procesos son condiciones básicas para realzar la calidad del personal humano, la visión de futuro que se ha caracterizado por la Universidad la ha llevado a anticiparse a las competencias que se suscitan en el mundo, por ello la UJED ha procurado la certificación de sus procesos y acreditación de sus carreras y programas de estudios, para ofrecer programas educativos de excelencia”.

En su mensaje, la directora Eloína Ruíz Sánchez reconoció el trabajo realizado por parte de los docentes de la Facultad, pues gracias al trabajo en conjunto este proyecto se ha concretado, “… nuestro programa de Enfermería tiene un reconocimiento gracias al desempeño de nuestros estudiantes y egresados, está respaldado por COPAES, y debido a la gran labor que hemos realizado en esta pandemia, ahora cuenta con mayor demanda. Los cambios culturales y educativos nos han llevado a fortalecer a nuestros estudiantes para que compitan a nivel nacional e internacional, capaces de afrontar los desafíos para mejorar la calidad de vida de la población”, dijo.

El director general de GRANA, Dr. Donato Vallín, invitó a que otras unidades académicas sigan el ejemplo de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, a la Universidad Juárez, que dentro de su quinto eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional tiene que ver con la internacionalización. Posteriormente otorgó al rector de la máxima casa de estudios la constancia de acreditación internacional del programa de Licenciatura en Enfermería, así como observaciones que servirán para continuar con la calidad educativa.

Por parte de los evaluadores, Alacoque Lorenzini, evaluadora internacional originaria de Brasil, reconoció a nombre de sus compañeros Raquel Duarte, proveniente de Argentina, y Carlos Flores Pérez, de Jalapa, Veracruz, que la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED cuenta con la calidad educativa para aprobar esta evaluación internacional de su programa de Licenciatura en Enfermería, y los invitó a continuar con esta mejora continúa que caracteriza a la Universidad Juárez.