En Pumas no les motiva la destitución de Solari

Pumas y América viven momentos diferentes, los felinos se ubican en la sexta posición de la tabla con 10 unidades, mientras las Águilas coquetean con el fondo de la clasificación con apenas cuatro puntos cosechados en lo que va del certamen. A pesar de esto, el encuentro no pierde su atractivo, la rivalidad histórica entre ambos le da un toque especial a decir de Alan Mozo.

“No, para nada (deja de ser atractivo) el América siempre va a ser el América, uno de los mejores equipos del país y tiene la calidad suficiente en sus jugadores para demostrarlo”, comentó el zaguero.

El mal momento de los de Coapa no les garantiza el triunfo, la balanza no se inclina de manera definitiva a favor de los Pumas.

“No hay ningún favorito en este partido, son partidos diferentes. Uno puede ser Super líder invicto y el otro en último lugar y los dos vamos a salir a ganar, es lo especial de este tipo de partidos”, afirmó Mozo.

La continuidad en la dirección técnica de Santiago Solari estaría sujeta a un buen resultado en calidad de visitante ante el cuadro auriazul. Sin embargo, la posible destitución del técnico no es una motivación extra para los universitarios.

No lo pienso, no creo que haya una persona dentro de nuestro grupo que piense eso como una motivación. Si estás atento a redes sociales o lees en medios de comunicación en el supuesto de una derrota, pero no es un hecho como tal, aunque más allá de eso no creo que esté en la cabeza de nadie, no está en la mía para nada”, comentó Juan Ignacio Dinenno.

El delantero aprovechó para puntualizar en la necesidad de seguir cosechando unidades en esta etapa del torneo. Con la doble actividad del equipo entre la Liga MX y la Concachampions, los Pumas no se pueden dar el lujo de dejar escapar puntos en sus aspiraciones de ubicarse en los primeros lugares del Clausura 22.

“Siempre tenemos que ir por más, este equipo se caracteriza por estar en lo más alto y por eso debemos ganar, debemos ganar el clásico y todos los partidos. Obviamente no vamos a poder ganar todos, pero trabajaremos para eso día a día, pensar que nos vamos a conformar es una equivocación”, señaló.

ALAN MOZO Y EL SUEÑO MUNDIALISTA.

El defensa de los Pumas, Alan Mozo, reconoce el interés que tiene por integrarse a la Selección Mexicana que comanda el estratega Gerardo Martino.

Mozo ha tenido buenas actuaciones y un desempeño notable con los Pumas en los últimos encuentros, más allá de las polémicas expulsiones, el zaguero es uno de los mejores asistidores en el campeonato.

El pasado miércoles en la actividad de la Liga de Campeones de la Concacaf puso dos pases para gol. De cara al duelo de este fin de semana ante América, Mozo levantó la mano para un llamado a la selección.

“El año mundialista puede pasar absolutamente todo, no siento como obligación que me llamen, es mi meta y es mi sueño y voy a seguir trabajando para conseguirlo”, finalizó.