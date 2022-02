En el natalicio de Vicente Fernández, Doña Cuquita compartió los extraños sucesos que ha vivido tras la muerte de quien fuera su esposo por casi 58 años. El rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, se vistió de fiesta para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 82 del ‘Charro de Huentitán’, quien falleció el pasado 12 de diciembre tras unos meses en el hospital.

Por medio de una misa, amigos y familiares del ídolo de la música mexicana se reunieron para recordarlo alrededor del lugar en donde descansan sus restos y en el que fue colocada una escultura realizada por el artista plástico Sergio Garval, que el intérprete de Mujeres Divinas pudo ver en cera pero no terminada, la cual mide cerca de 4 metros y está chapada en materiales como plata y bronce.

La celebración, que estuvo amenizada por un mariachi, terminó con una dedicatoria hacia el cielo al lanzar globos blancos, así como el cántico de todos los presentes con Las Mañanitas, dedicadas al también actor mientras brindaron con un trago de tequila.

¿Cómo recordó su viuda a Vicente Fernández?

María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, afirmó cómo ha vivido los últimos meses sin quien fuera su compañero de vida y padre de sus hijos. En una plática con los medios de comunicación que se dieron cita en el rancho aseguró que ha sentido la presencia con manifestaciones de su eterno amor en su habitación.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha, con todo se forma una cruz a diario. Yo le digo: ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’. Todas las tardes a las cinco vengo y le rezo su rosario”, relató ante las cámaras del programa Venga la alegría.

Asimismo, aseguró que aún le duele escuchar cantar en vivo a Alejandro Fernández por todos los recuerdos que le llegan a la memoria, esto después de que ‘El Potrillo’ compartiera en sus redes sociales la visita sorpresa que recibió de su madre durante sus ensayos. “No aguanté. Yo digo que sí estaba lista, pero no. Quise ver el show, le dije ‘sabes qué, no’. Cuando estaba ensayando no pude, me salí a llorar y dije: ¿qué estoy haciendo aquí si no estoy preparada?”, contó.