Los token no fungibles (NFT) se han convertido en un objeto de valor virtual, por lo que Julian Lennon, el hijo mayor del fallecido músico de The Beatles, John Lennon, se unirá al formato mediante la venta de algunos objetos de su colección privada de la agrupación originaria de Liverpool llamada Lennon Connection: The NFT Collection.

Las ofertas para objetos como prendas pertenecientes al compositor de Imagine, como una capa negra que utilizó en la filmación de la película Help! (1965) o el abrigo afgano incluido en el filme Magical Mystery Tour (1967), se unirán a tres guitarras de la marca Gibson que le regaló a Julian, así como el manuscrito del tema Hey Jude, se realizan desde el 24 de enero. Las notas originales de la exitosa canción escrita por Paul McCartney tienen un precio de salida de 30 mil dólares, aunque se espera que se pueda superar la cifra inicial.

“He estado coleccionando estos artículos personales durante unos 30 años y estaba un poco harto de que estuvieran encerrados en una bóveda, donde tuve que guardarlos porque no quería que se dañaran. Hicimos algunas exhibiciones en Europa con los artículos y mi intención era tomarla y recorrerla, todavía espero hacerlo en algún momento, pero obviamente los últimos años no han sido útiles”, confió Lennon a Variety.

Aunque el heredero se quedará físicamente con los objetos, en la venta del próximo 7 de febrero incluirá una narración específica con historias sobre cada parte de esta colección. Parte del dinero recaudado será destinado a su fundación White Feather Foundation para comprar la eliminación del carbono de Nori.

“Sentí que esta era una forma única de continuar con el legado de papá y mostrarle a la gente las colecciones que tengo, y con los videos y la narración, darle a la gente un poco más de lo que normalmente escucharían en una nueva forma de arte y un medio diferente”, agregó Julian.