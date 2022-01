El 2022 es el año en el que Britney Spears celebrará completamente su libertad, luego que en noviembre de 2021 una jueza finalizara la tutela por parte de su padre después de 13 años. Uno de los primeros actos de la cantante fue ‘depurar’ sus redes sociales, por lo que dejó de seguir a su hermana Jamie Lynn.

Durante las audiencias en las que participó, la intérprete de Overprotected había expresado su intención de demandar a toda su familia al negarse a apoyarla o aprovecharse de su dinero y fama para beneficiarse de la tutela a la que se enfrentó desde 2008. En los últimos días, Spears hizo algunas publicaciones en donde defendía ese pensamiento ahora que es legalmente apta para tomar sus decisiones y el rumbo de su vida.

Debido a esto, las primeras horas de este año dejó de seguir a su hermana de sus redes sociales. La enemistad de Britney con Jamie viene de tiempo atrás, pues hasta junio de 2021 se negó a hablar de la situación de la ‘princesa del pop’. La cantante ha demostrado que es un tema sumamente importante para ella, pues ha agradecido a Lady Gaga por apoyarla públicamente al mismo tiempo que criticó a Christina Aguilera por negarse a hacerlo.

Jamie declaró que esperó a que fuera su hermana la que expresara lo que necesitaba porque no creía que fuera lo correcto ni su lugar hacerlo previamente. Después de que Britney declarara en la corte, fue que rompió el silencio. “He tomado una decisión muy consciente en mi vida de participar sólo en su vida como su hermana, como una tía de sus hijos. Quizás no la apoyé como le gustaría al público con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana, mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho tiempo después”, manifestó.