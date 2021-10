BARCELONA.- El jugador del Manchester City, Raheem Sterling, señaló que “siempre” pensó en afrontar un “nuevo desafío” de jugar lejos de la Premier League y de su actual club, en el que esta temporada está teniendo menos peso a las órdenes de Pep Guardiola.

En la conferencia ‘FT Business of Sport’ en Estados Unidos, Sterling se abrió a sí mismo las puertas de salida del City y de la Premier. “Siempre he pensado: ‘Sabes, tal vez algún día me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrentaría a ese desafío'”, reconoció.

Tras pasar toda su carrera futbolística profesional, a sus 26 años, entre Liverpool y Manchester City, Sterling está afrontando un inicio de temporada 2021/22 peculiar al haber sido titular únicamente en dos partidos en la Premier League.

Después de anotar 30 goles en 51 apariciones durante la campaña 2019-20, el delantero solo logró marcar 14 veces la temporada pasada y esta temporada, en siete partidos, suma un único tanto.

“Como dije, el futbol es lo más importante para mí, con los desafíos que me he propuesto desde joven y también sueños de jugar en el extranjero. Como jugador inglés, todo lo que sé es la Premier League y siempre he tenido algo (en mí) que tal vez algún día me encantaría jugar en el extranjero para ver cómo me enfrentaría a ese desafío”, se explicó.

No obstante, el entrenador ‘citizen’, Pep Guardiola, ve todavía a Sterling como pieza clave en sus esquemas, y tiene contrato vigente hasta 2023. “Nuestros increíbles éxitos en las últimas temporadas hubieran sido imposibles sin Raheem”, reconoció, con anterioridad, el técnico catalán.

“Es un jugador tan importante que alcanza unos estándares increíblemente altos y tengo que decirle que esos son los estándares que debe mantener para él y para el equipo, y estoy seguro de que volverá a eso. Soy optimista de que tendrá una gran buena temporada”, auguró el de Santpedor en esta misma temporada.