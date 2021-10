DURANGO, DGO.- La Reforma Eléctrica que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, plantea enriquecer y dar un giro de 360 grados a la Comisión Federal de Electricidad, para así poder brindar energía de calidad y aun bajo costo a los mexicanos, aseguró el diputado Eduardo García Reyes al presentar su pronunciamiento en la sesión ordinaria.

“Hoy no hay colores de partidos ni izquierdas ni derechas, hoy debemos unirnos no como políticos si no como mexicanos para estructurar en nuestro país una reforma que sin duda beneficiara a las familias mexicanas”, resaltó.

García Reyes explicó que el principal motivo de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, es buscar modificar el modelo de la industria eléctrica en el país; ya que se establecerá una tarifa justa y razonable, así como para familias mexicanas como para empresas privadas.

“Desde este Honorable Congreso quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena respaldamos esta reforma tan importante a la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia eléctrica impulsada por nuestro presidente de la República”, resaltó el diputado local.

Por ello, reiteró que desde el Congreso promoverán reformas a la ley para garantizar el acceso a los servicios básicos todo el estado, ya que como garantes de la cuarta transformación el beneficio al pobre siempre será nuestra prioridad.

En este sentido, el legislador reiteró que la reforma fortalecerá al país, ya que se terminaron esos gobiernos en donde se hacía negocio a costa del pueblo mexicano.

Finalmente, informó que 40 millones de hogares pagan servicios de energía superiores a las empresas privadas, mientras un hogar mexicano paga 5.2 pesos el kilowatt, las empresas privadas pagan 1.7 pesos por kilowatt, por lo que preguntó qué en qué clase de México vivimos permitiendo que el pobre pague más y el rico pague menos.