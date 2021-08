CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Conade, Ana Guevara, respondió a las críticas luego de la escasa cosecha de medallas de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio y se defendió al justificar “Yo no no competí”.

A su regreso a México aseguró que sí hubo buenos resultados en general y que la participación le “deja un buen sabor de boca” .

Guevara pronosticó, antes de la justa olímica. que el representativo tricolor obtendría 10 metales, pero al final sólo fueron cuatro bronces.

¿Los metales? pues no competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra”, sentenció la sonorense.

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 destacó la participación de los

atletas mexicanos.

Sí hubo resultados. El pronóstico de las 10 medallas fue lo que no se concretó, pero resultados los hubo. Los chicos participaron en los Juegos Olímpicos y el resultado es positivo. El desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca”, afirmó.

Tras las las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las que afirmó que no se debe culpar a los atletas por la limitada cantidad de medallas, Guevara afirmó que no intenta maquillar el balance de la delegación.

El Presidente declaró que no todo es medallas, entiende perfectamente el aspecto deportivo. Yo creo que habrá que esperar entregar el análisis Federal de cómo fueron las competencias y demás.

El Presidente no matiza nada, está claro de lo que es y lo que implica y lo que esto va a desencadenar”, comentó Ana Guevara.

Reiteró el compromiso del mandatario de brindar apoyos a los atletas que asistieron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lamentablemente, los metales no llegaron por circunstancias diversas, pero creo que la evaluación de reconocerlos a todos, lo dijo desde el abanderamiento. No nos extraña la postura del Presidente actualmente”, opinó la titular de la Conade.

La delegación mexicana cosechó la cantidad más baja de medallas desde los Juegos de Atlanta 96, cuando sólo se consiguió una medalla de bronce.