PARÍS.- Lionel Messi firmó finalmente su esperado contrato con Paris Saint-Germain, para completar el traspaso que confirma el fin de su larga asociación con Barcelona y lanza una nueva era en el futbol francés.

El PSG informó en una declaración que el astro argentino de 34 años firmó un contrato de dos campañas, con la opción de una tercera temporada.

Estoy emocionado de comenzar una nueva etapa de mi carrera en el París Saint-Germain”, dijo Messi. “El club y su visión están en perfecta armonía con mis ambiciones. Sé lo talentoso que es el equipo. Estoy decidido a construir junto a ellos algo grande para el club y la afición y estoy deseando salir al campo del Parque de los Príncipes”.

No se dieron cifras salariales, pero una persona con conocimiento de las negociaciones le dijo a The Associated Press que el jugador va a ganar alrededor de 35 millones de euros por año.

Estoy deleitado de que Lionel Messi haya decidido sumarse al Paris Saint-Germain y estamos orgullosos de dar la bienvenida a él y su familia a París”, dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

La incredulidad por fichar a uno de los más grandes futbolistas de la historia se fue transformando en entusiasmo. Muchas personas se reunieron para mirar a Messi, quien los saludó brevemente y a lo lejos antes de someterse a una revisión médica.

Messi llegó con su esposa y sus tres niños, y abordó un jet privado.

Los seguidores del PSG han atestiguado la transformación de su club durante la última década, tras la inyección de inversiones de un fondo de Qatar, vinculado con el emir.

Una vez que expiró el contrato de Messi con el Barcelona, que no pudo costear la permanencia del astro, el PSG quedó como uno de los pocos clubes capaces de financiar un convenio colosal para hacerse de sus servicios.

La llegada de Messi da al club capitalino opciones formidables de ataque. Se asociará con Kylian Mbappé, campeón del último Mundial con Francia, y con el brasileño Neymar, su excompañero en el Barça.

Juntos otra vez”, publicó Neymar en Instagram.

RONALDINHO LE DESEA MUCHOS MOMENTOS DE ALEGRÍA EN EL PSG

El exfutbolista Ronaldinho deseó a Lionel Messi, su amigo y excompañero en el Barcelona, “muchos momentos de alegría” en el PSG, club donde el brasileño jugó dos temporadas.

Es una alegría muy grande haber jugado en esos dos clubes [PSG y Barcelona] y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camisa, ¡que vengan muchos momentos de alegría, Leo!”, escribió el dos veces Balón de Oro (2004, 2005) en su cuenta en Twitter.

El campeón del mundo con Brasil en 2002, que vistió la casaca del PSG entre 2001 y 2003, acompañó su mensaje con una foto de Messi a su arribo a París para firmar con el club francés tras dos exitosas décadas en el Barça.

Dinho y La Pulga coincidieron como culés entre 2004, cuando el argentino debutó, y en 2008, cuando el brasileño pasó al AC Milan, de Italia.

Como jugador y ya retirado, Ronaldinho alabó varias veces la calidad del séxtuple ganador del Balón de Oro, “el mejor” jugador “de su época”.

También estoy muy feliz con mi amigo @sergioramos en el equipo y un súper elenco, estoy oliendo aroma de Champions”, añadió Ronaldinho, sobre el fichaje del defensor español por el PSG y el poderío que tendrá ese equipo en la próxima edición del torneo europeo.

-AFP

VOLVERÁ A UTILIZAR EL NÚMERO 30, CON EL QUE DEBUTÓ

Resulta un hecho simbólico el que Messi vaya a usar el número 30. Fue el mismo que usó durante sus primeras dos temporadas con el Barcelona, antes de emplear el 19 y luego el 10, que Neymar ocupa actualmente con el club parisino.

La Ligue 1 tiene proscrito que el número 30 -así como el 1 y 16- pueden ser utilizados solamente por porteros, por lo que el París Saint-Germain tuvo que negociar con los directivos de la Liga Francesa para que accedieran a hacer una excepción a la regla dada la dimensión del futbolista.

Esta es la primera concesión que en Francia se tiene para con Messi, que así volverá a sus orígenes en el dorsal en esta nueva etapa profesional.

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, se puso en contacto con su compatriota cuando el Barcelona anunció el pasado jueves que Messi dejaría el club al que llegó con 13 años, y con el que ganó todos los grandes trofeos y varios galardones a jugador del año.

El PSG tiene esperanzas de que Messi no solamente ayude al equipo a recuperar el título de la liga francesa, sino también la elusiva Champions.

Si el PSG usa una formación de 4-3-3, pudiera tener un ataque encabezado por Messi en la derecha, Neymar en la izquierda y Mbappé como centro delantero.

-De la Redacción