GUADALAJARA.- Ayer se dio el regreso de los cuatro medallistas de bronce de México a los entrenamientos con Chivas. Alexis Vega fue uno de los más alabados en la obtención del bronce y con las expectativas que se han formado alrededor de él tan altas, quiere cumplirlas y consolidarse en el equipo como un referente.

“Más de un año aquí en Chivas he mostrado cosas importantes, una regularidad que nunca había tenido en mi carrera. Ahora voy a Selección, obviamente de aquí de Chivas ya iba con un gran nivel. A la Selección voy de la misma manera, juego igual en la Selección que en Chivas. Igual no hemos tenido buenas campañas, pero los resultados ahí están, estaba incluido en el segundo o tercer mexicano con más asistencias, pero creo que por no hacer un buen torneo no se ven reflejadas esas estadísticas. Pero estoy tranquilo porque trabajo para mi equipo, ya lo demás, los comentarios buenos o malos quedan a la deriva en mi persona y seguiré trabajando para seguir teniendo muchos más éxitos”, enfatizó.

Con la medalla de bronce conseguida, el delantero quiere y desea mantener el gran nivel que se le vio en los Juegos Olímpicos ahora con el Guadalajara. Sabiendo la trascendencia que tiene Chivas, el atacante quiere demostrar lo hecho en la Selección Mexicana, ahora con el conjunto rojiblanco.

“No me siento con el poder de que soy la pieza que le falta a Chivas, se necesita de todos, mis compañeros darán lo mejor. Regresamos y tenemos plantel completo para planear bien los partidos y que nos tomen en cuenta. Tenemos que trabajar para ganarnos un puesto. Estoy dispuesto a trabajar, creo que seremos pieza fundamental para todo el equipo porque ya estamos completos. Quiero ser referente de este equipo y que Chivas esté en los primeros lugares, daremos todo para que así sea”, externó.

Finalmente, habló de sus objetivos para el presente torneo Grita México A21 con el Rebaño Sagrado.

“Tengo muchísimos retos por delante ahora que estoy aquí en casa. Quiero seguir consolidándome y ganándome un lugar, ayudar a mi equipo a jugar una Liguilla, pelear un campeonato y por qué no un campeón de goleo también me ilusiona bastante. Me ha tocado aportar más asistencias que goles, pero para mí la prioridad es el equipo. Si ando bien el equipo andará bien, trataremos de hacerlo de la mejor manera y que venga lo que tenga que venir”, cerró.