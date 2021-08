El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que no le tiene confianza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que designaran como mandatario interino de la institución a Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

“No está bien el Tribunal. No han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas. (…) Ya llevo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo. Ya no les tengo confianza”, dijo en la ‘mañanera’.

De esta forma, López Obrador remarcó que ‘la crisis’ en esa institución no ha sido superada, por lo que “no hay otra solución más que una renovación tajante”. Este llamado también lo hizo para el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, recordó que previo a las elecciones intermedias del 6 de junio, los jueces actuaron “bajo consigna” cuando resolvieron cancelar las candidaturas de Féliz Salgado Macedonio, en Guerrero, y de Raúl Morón, en Michoacán.

Tras sostener una reunión privada, la madrugada de este martes las y los magistrados de la Sala Superior acordaron que Fuentes Barrera fungirá como presidente, por ministerio de ley, hasta el 1 de septiembre.

Esto con el fin de privilegiar la continuidad a los trabajos jurisdiccionales relacionados con las impugnaciones derivadas del proceso electoral 2020-2021.

Lo anterior luego de que el lunes los magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez renunciaran formalmente a sus intenciones de presidir el órgano jurisdiccional.

La crisis en el Tribunal inició el miércoles de la semana pasada, cuando 5 de los 7 magistrados votaron a favor de destituir al entonces titular del órgano, José Luis Vargas, al considerar que su desempeño fue inadecuado.