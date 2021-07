CIUDAD DE MÉXICO. Enriquecer el catálogo del sello mexicano Siglo XXI, “buscando siempre nuevos autores y traducciones”, y potenciarlo en “un mercado editorial muy competitivo y complejo” que buscará articular una buena presencia en los tres mercados más importantes del mundo hispano: México, Argentina y España.

Este es el principal objetivo de la editorial argentina Capital Intelectual, creada hace 20 años, que el pasado 10 de junio llegó a un acuerdo preliminar con Siglo XXI Editores para adquirir el 57 por ciento de las acciones que pertenecieron al poeta y editor Jaime Labastida, con lo que se convertirá en la accionista mayoritaria.

Sabemos que Siglo XXI, fundada en 1966 por el legendario editor Arnaldo Orfila a iniciativa de un destacado grupo de intelectuales mexicanos, es una editorial fundamental para la historia cultural de América Latina y queremos honrar su catálogo, y la memoria de Orfila”, comenta José Natanson, director de Capital Intelectual.

En entrevista con Excélsior, el editor explica, vía telefónica desde Buenos Aires, que desean sumar el sello mexicano a su grupo empresarial porque “nos sentimos muy cerca de Siglo XXI, somos muy compatibles, los consideramos como hermanos, por eso queremos ponerla en valor”.

Con un catálogo de 500 títulos, publicados en dos décadas, y una filial en España, Clave Intelectual, que ha editado en siete años unos 150 títulos, Capital Intelectual pertenece al grupo Insud, fundado por el siquiatra Hugo Sigman (1944).

Publicamos libros de calidad en el área del ensayo político, económico y social. Nos interesa impulsar diversos proyectos culturales y fomentar el debate intelectual. Respetaremos la identidad de Siglo XXI y buscamos un equilibrio entre los ensayos y la literatura”, detalla.

Natanson destaca que editan desde hace 21 años la edición local de Le Monde Diplomatique, “un mensuario francés dedicado a temas internacionales, siguiendo la edición madre de Francia que se publica en varios países en 23 lenguas”. Además de la versión en español de The New York Review of Books.

Capital Intelectual surgió en los años posteriores a la crisis que vivió Argentina en 2001, en medio de una gran discusión en las universidades y entre los intelectuales. El propósito fue instalar temas de debate político, económico, social y cultural para participar de la conversación pública. Y Clave Intelectual nació con el mismo

propósito en España”, agrega.

Tras reconocer que 20 años es poco tiempo en la vida de una editorial, el politólogo añade que con Siglo XXI México, con su experiencia de 55 años y dueña de Siglo XXI Argentina y Anthropos de Barcelona, “podemos adquirir una dimensión que nos permita jugar como una editorial independiente en nuestra lengua”.

Indica que tienen mucho que aportar. “El seguimiento riguroso de los textos, un trabajo mano a mano con el autor, nos gusta y podemos hacerlo. Las nuevas condiciones del mundo editorial implican otras formas de promoción y comercialización, el uso de las redes sociales para dar a conocer un libro, la importancia de innovar en las presentaciones y la forma de poner el texto en circulación”.

El escritor señala que están conscientes de que Siglo XXI es una editorial con historia, “en la que tanto el consejo asesor como los accionistas minoritarios

desempeñan un papel central en las decisiones; es importante trabajar con ambos”.

Dice que aún no se establece una fecha para realizar una asamblea general con los socios. “Ahora estamos en un proceso muy técnico de auditoría legal y financiera. Ya firmamos el contrato que establece una serie de cláusulas legales. El proceso avanza bien, pero no se resuelve pronto, pueden ser más de 60 días; pero no hay prisa”, asegura.

Sin especificar el monto de la compra de las acciones, “por contrato de confidencialidad”, Natanson considera que es fundamental que un mexicano dirija Siglo XXI, además de la asesoría temporal que brindará Labastida.

De la Redacción