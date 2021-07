Los periodistas Juan Manuel Magaña y Laura Barranco ratificaron este lunes su testimonio de que Carlos Loret de Mola, quien era conductor del noticiario Primero Noticias de Televisa en 2005, sí tuvo conocimiento de que se llevaba a cabo un montaje en el caso de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez el 9 de diciembre de ese año.

Así lo aseguraron durante un careo que sostuvieron con Loret, en el marco del proceso que se sigue a Israel Vallarta por presunto secuestro. La diligencia se llevó a cabo mediante videoconferencia frente al juez tercero de distrito en materia de procesos federales, con sede en el Estado de México.

Vallarta está preso desde hace 16 años bajo la acusación de pertenecer y dirigir la supuesta banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’, cuya existencia ha sido puesta en tela de juicio en numerosas ocasiones.

Florance Cassez fue liberada en 2013 tras comprobarse violaciones al debido proceso, dado que su detención se produjo un día antes de que fuera transmitido el montaje en televisión, lo que fue reconocido en febrero de 2006 por el entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En el montaje participó Luis Cárdenas Palomino -detenido por tortura el pasado 5 de julio-, a quien se pudo ver apretando el cuello de Israel Vallarta mientras era entrevistado para Televisa.

En un hilo de Twitter, Laura Barranco, quien en 2005 trabajaba en el equipo de Carlos Loret, aseguró que frente al juez reiteró su versión de que advirtió al conductor que violaba los derechos humanos de Vallarta y Cassez y que había inconsistencias en lo que se ofrecía al público como una detención real y en directo.

Por su parte, Magaña -quien era jefe de información- difundió una fotografía del careo en su cuenta de Twitter, con la frase: “Terminó mi careo con Loret… una foto dice mil palabras”.

Posteriormente, aseguró que Loret de Mola supo desde el primer momento que la supuesta detención en vivo era en realidad una recreación y que como al principio no llegaba la señal para transmitirla en directo, se realizó una grabación. Sin embargo, al verla el conductor pidió que se volviera a hacer pero en vivo.

“Eso está chingón; será que se pueden regresar para la transmisión en vivo”, dijo Juan Manuel Magaña durante una entrevista con el periodista Julio Hernández López apenas terminar el careo.

De esta manera, los agentes de la AFI se regresaron y de forma coordinada con la producción del noticiario, volvieron a simular el operativo.

Loret de Mola mantuvo su versión de que nadie le advirtió de que se trataba de un montaje. En un video compartido a través de las redes sociales, señaló que había vivido “un gran día” y aseguró que tanto Barranco como Magaña no pudieron probar sus dichos.

Dijo que Laura Barranco reconoció ante el juez que no lo alertó “del supuesto montaje” y que Magaña aceptó frente al juez que “no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño”.

“Al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo: que yo fui cómplice de las autoridades en ese montaje. Lo he dicho siempre y he ofrecido una y otra vez disculpas por ello, fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho. No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje”, mencionó.

Acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de alentar esa versión y dijo que para ello ha contado con medios “que se la viven lavándole la cara”, al presidente. Señaló directamente a la periodista Carmen Aristegui, al periodista Julio Hernández López, al canal de televisión ‘La Octava’ de Grupo Radio Centro, y a los ‘youtuberos’.

Dijo que el presidente y los suyos se han ensañado en su contra por la difusión de los videos en los que aparecen sus hermanos Pio y Martín recibiendo dinero, los contratos de su prima Felipa con Pemex o sus reportajes sobre Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval, entre otros funcionarios.

Al respecto, Laura Barranco dijo en su cuenta de Twitter que lo ocurrido en el careo no tiene nada que ver con lo que aseguró Loret de Mola en su video. “Y no es raro, Carlos Loret es un hombre cuya carrera ha hecho de la mentira su columna vertebral. Su involucramiento sistemático en montajes es público y como profesional de la falsedad, intenta limpiar su cara con más mentiras”, mencionó.

El jefe de noticias de ‘La Octava’, Jesús Escobar, respondió que a su equipo de periodistas no le interesa lavarle la cara al presidente López Obrador pero tampoco a él, sino llegar a la verdad y desenmascarar un montaje “hoy por hoy criminal”, ya que sigue gente en la cárcel gracias a lo ocurrido.

Mientras que Julio Hernández López coincidió con Escobar en el que el tema del montaje es vigente porque Israel Vallarta sigue encarcelado luego de 16 años debido a este suceso.

Rechazó que reciba línea del presidente López Obrador, acusación que más bien es una “transferencia” del estilo personal de hacer periodismo de Loret.

“El león Loret cree que todos son de su condición. Y cree que se pueden recibir consignas -hablo por mí y lo pienso igual de Carmen Aristegui-, que podemos recibir consignas desde la presidencia de la República para que nos comportemos de la manera que se nos ordene desde ahí”, enfatizó.

Mencionó que la defensa de Loret es “equivocada” al plantear que los señalamientos de su participación en el montaje están motivados por una venganza del presidente por los videos sobre sus hermanos. Comentó que los videos no fueron producto de una investigación periodística de Loret de Mola sino de una filtración interesada de un poder “que pretende frenar, acallar, condicionar a otro poder y esas son broncas entre poderes”. No obstante, Hernández considera que se debe investigar el contenido de los videos.

Este martes, la defensa y la esposa de Israel Vallarta convocaron a una rueda de prensa en el zócalo de la Ciudad de México, donde darán a conocer más información sobre el careo celebrado este lunes.