El técnico mexicano Ignacio Ambriz fue presentado de manera oficial con el club Sociedad Deportiva Huesca. Tras su paso exitoso en la Liga MX, donde consiguió 3 títulos con Necaxa, América y León, respectivamente; partió al futbol europeo para vivir su segunda experiencia en el viejo continente, luego de ser asistente técnico de Javier Aguirre en 2003 con el Osasuna y Atlético de Madrid.

Ambriz habló sobre su decisión de dar el salto a Europa y llegar a una liga de mayor exigencia.

Tenía el hambre de venir a Europa. Podía estar en México, en casa y con un buen contrato, pero prefiero venir y trabajar como sé, para no tener que recriminarme un día por qué no. Estuve tres años aquí con el Osasuna y tres con el Atlético. Fue de segundo, que no es lo mismo”, sentenció.

Nacho pisó por primera vez la cancha del Estadio El Alcoraz y dejó en claro sus intenciones de formar un equipo intenso.

Intentaré contagiarles de esta hambre con la que vengo, y espero convencerlos. Estamos en una competición que está entre las seis primeras ligas del futbol mundial. Que tiene una exigencia muy fuerte. Y tenemos un camino muy largo en el que hay que saber llegar al final”, expresó.

Ambriz empezará con sus sesiones desde hoy, con el plantel que sigue desde la temporada pasada, además, comentó que se exigirá para que el equipo pueda regresar a la primera división.

Yo pienso que, como entrenas, juegas. Y si quieres jugar bien, tienes que entrenar. Yo se lo digo claro a mi preparador físico: No quiero que corran, quiero que vuelen. El equipo que es trabajador y es constante tiene muchas más opciones de acercarse al éxito”, insistió.