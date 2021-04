CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán aseguró que su hija Frida Sofía está enferma, que padece borderline personality y por eso mintió al declarar, en entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión, que su abuelo Enrique Guzmán la manoseó cuando tenía cinco años.

La cantante detalló que tales declaraciones han “llegado a un nivel increíble”.

Es mi hija, yo la parí. Es bueno que dejemos claro la situación. Cuando tocas el fondo puedes entender, perdonar, cambiar de persona. El sufrimiento es opcional.

Imagínate ser juzgada, señalada, por algo que no es verdad. No he hablado porque es mi hija. Yo no la he demandado porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó. Mi padre tiene otras nietas y nietos, y siempre nos ha dado cariño”, expresó Alejandra Guzmán a Adela Micha, para el programa Me lo dijo Adela, de Heraldo TV.

Afirmó que la “ira desbocada” de su hija se debe al dinero. Yo creo que es porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y para el seguro médico.

Tras la pregunta del por qué la descalificación a las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra lo negó.

No la descalifiqué. Yo he estado en el lugar donde puso a mi padre. Toda la familia está en el mismo trauma, tenemos miedo de lo que pueda pasar después, porque esto está llegando a un nivel incontrolable. No sé por qué esa necesidad de hacernos daño, cuando yo le he dado todo lo que he podido.

He hecho todo, he ido a todas las terapias. Yo no puedo ayudarla, porque también tengo mis problemas y trato de estar sobria, ya llevo dos meses”, explicó.

No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo. Sé que es un gran hombre, es mi padre, me dio la vida; porque es un personaje que trabaja de toda la vida y alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre (Silvia Pinal) y también le pidió perdón.

Alejandra reiteró que quiere tratar esto, pero sin cámaras. “Pero esto ya es un circo, porque así es muy fácil tener followers”, relató.

Alejandra Guzmán afirmó que quiere cerrar el capítulo y que la gente se dé cuenta que Frida tiene un desorden que la hace decir cosas que ella cree son ciertas.

Destacó que Frida Sofía creció en casa, al cuidado de su nana, Tere, quien cuidó también a Viridiana y Luis Enrique. Cuando la intentaron secuestrar, a los 12 años, Guzmán la envió a un colegio donde le diagnosticaron la condición de borderline personality o trastorno límite de la personalidad.

Desde entonces he tratado de ayudar a Frida y tenerla bajo medicamento. Ha sido muy difícil para mí. Le di un departamento, que espero lo disfrute, le di un coche. Acaba de cumplir 29 años y desde hace dos años ha dicho cosas que no son ciertas.

Yo no estuve sexualmente involucrada con Christian (Estrada, exnovio de Frida), quien es hermano de dos personas que amo y con quienes trabajé”.

En la entrevista también denunció que sufrió golpes por parte de Pablo Moctezuma, quien es el padre de Frida Sofía.

“SÓLO ME HE DEFENDIDO”

El empresario y papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, señaló al programa De primera mano, de Imagen Televisión, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que nunca golpeó a Alejandra Guzmán y que al contrario, se defendió de que ella le pegara, cuando él supo que la cantante medicaba a su hija cuando era bebé, para disminuir la actividad de su sistema nervioso.

Alejandra, borracha, le estaba dando un medicamento a Frida de tres meses de nacida, cuando es algo para personas mayores de 18 años. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo de rockera, de picos, y ahí empezó la bronca”, expresó Moctezuma.

Sigue desacreditando a Frida y defendiendo lo indefendible. A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da. No es posible que no entienda a su hija, cuando ella me contó que fue abusada sexualmente por alguien cercano a su familia”.

Puedo asegurar que yo nunca la he golpeado a ella ni a ninguna otra mujer”, acotó.