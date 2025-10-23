La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones presuntamente ligadas a los cárteles de la droga en el Caribe y Pacífico.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, informó sobre un nuevo ataque contra un navío, presuntamente frente a las costas de Colombia, donde al menos dos personas perdieron la vida.

En el marco de la escalada del gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de droga, la presidenta Sheinbaum insistió que se debe actuar conforme a las leyes internacionales bajo la sospecha de que se trata de embarcaciones ligadas al crimen organizado.

“Nosotros no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tienen que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente”, dijo en conferencia de prensa este jueves 23 de octubre.



¿Cuántas ataques contra embarcaciones presuntamente ligadas al narco van?

Suman nueve embarcaciones hundidas por un ataque directo de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico desde el 2 de septiembre, cuando se confirmó el despliegue de las tropas.

Hegseth justificó la más reciente ofensiva al asegurar que la inteligencia estadounidense tenía información sobre embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en aguas internacionales.

Desde el comienzo de la operación, Donald Trump declaró que tiene la autoridad legal para continuar con los bombardeos a navíos en aguas internacionales, incluso amenazó para ampliar los ataques a objetivos en tierra.

El 15 de octubre, Trump anunció que autorizó a la CIA realizar operativos encubiertos en Venezuela y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, paralizó el tráfico de drogas marítimo.

Luego de un ataque a un submarino, el mandatario estadounidense alegó que si la embarcación hubiera llegado a tierra, entonces provocaría la muerte de miles de estadounidenses.

“Dos de los terroristas murieron. Al menos 25 mil estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento″, dijo a los medios de comunicación.



Escala diplomática entre Colombia y EU

El ataque a la embarcación cerca de las costas de Colombia ocurre en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Los mandatarios han intercambiado acusaciones.

Gustavo Petro criticó los ataques a las embarcaciones y llamó a Trump “cómplice de genocidio”. Lo que provocó al mandatario estadounidense, quien lo llamo ‘narco’ y retiro los apoyos a la nación caribeña.