La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, alias ‘Brother Wang’, identificado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como presunto proveedor de precursores químicos, utilizados para la elaboración de fentanilo y metanfetaminas en beneficio de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la dependencia, la captura ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando Zhi Dong Zhang intentó ingresar a territorio cubano con un pasaporte falso. Las autoridades no han especificado el lugar exacto de la detención, aunque señalaron que fue interceptado al ingresar al país.

Las autoridades cubanas notificaron al gobierno mexicano sobre el arresto y mantienen coordinación diplomática y jurídica para establecer el proceso para la extradición de Zhi Dong Zhang.



¿Quién es Zhi Dong Zhang y qué cargos enfrenta en México y EU?

Zhi Dong Zhang nació en China en 1987 y es conocido por los alias ‘Brother Wang’ y ‘El Chino’. Las autoridades lo relacionan con el envío de precursores químicos desde Asia y con esquemas financieros utilizados para lavar dinero a favor de grupos criminales en México.

En octubre de 2024 fue detenido en la Ciudad de México acusado de asociación delictuosa, tráfico internacional de narcóticos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala como uno de los principales intermediarios en el comercio ilegal de precursores químicos. También lo vincula con el tráfico de fentanilo en grandes cantidades hacia territorio estadounidense.

Las autoridades de EU consideran que su detención puede aportar información relevante para conocer las rutas de envío de fentanilo y los mecanismos financieros utilizados por los cárteles para mover dinero y sustancias ilícitas.

Dong Zhang es identificado como responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetaminas.

Además, su organización ha operado con ganancias ilícitas superiores a 150 millones de dólares anuales. Su arresto desmantelaría parte de la red que conecta a estos cárteles con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.



¿Cómo fue la fuga de Zhi Dong Zhang tras su arresto en México?

En julio de 2025, Zhi Dong Zhang se fugó del domicilio donde cumplía arresto domiciliario en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes oficiales, escapó a través de un túnel construido en la vivienda, pese a encontrarse bajo vigilancia de la Guardia Nacional.

Su desaparición generó un despliegue de búsqueda coordinado por la Fiscalía General de la República y la Interpol, que incluyó la emisión de una ficha roja para localizarlo.

Las investigaciones posteriores apuntan que salió de México mediante el uso de documentos falsos. Su ubicación fue rastreada hasta el Caribe, con paso previo por países como Panamá y República Dominicana, donde se mantuvo oculto antes de llegar a Cuba, donde finalmente fue detenido.

Con su arresto, las autoridades mexicanas buscan esclarecer las circunstancias que permitieron su fuga y determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios encargados de su custodia.