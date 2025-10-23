Peso corta racha de pérdidas contrae el dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

El peso ha tenido una semana con movimientos muy leves, esto debido a que el cierre del Gobierno de EU bloquea la publicación de datos económicos relevantes.

El peso mexicano se perfila para romper su racha de tres jornadas con pérdidas ante el dólar, mientras que en el mercado local, los operadores analizan la cifra de inflación de la primera quincena de octubre.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.63 por ciento en en la primera mitad de octubre, por debajo de la estimación de analistas de Bloomberg que esperaban una inflación de 3.73 por ciento.

La inflación en México se sostuvo por una quincena más en el rango objetivo del Banxico (3 por ciento +/- un punto porcentual), por lo que un nuevo recorte a la tasa en noviembre parece un hecho.



¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY?

El peso gana 0.18 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.40 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 22 de octubre.

Felipe Mendoza, analista de mercados para ATFX LATAM, consideró que para este jueves, el tipo de cambio se moverá con base en “la inflación y el tono fiscal, mientras que externamente comandan el dólar y los rendimientos UST, un DXY estable y tasas largas contenidas favorecerán una apreciación táctica hacia las 18.35–18.30 unidades”



Precio del dólar en bancos este jueves 23 de octubre

En ventanillas, el dólar se vende en 18.85 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.83 unidades por billete verde, de acuerdo con el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años en México se coloca en una tasa de 8.52 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 3.97 por ciento.

Entre las monedas que más se aprecian ante el dólar están el peso argentino con 0.56 por ciento; el peso colombiano con 0.55 por ciento; el rand sudafricano con 0.54 por ciento; el peso chileno con 0.40 por ciento, y el real brasileño con 0.39 por ciento.