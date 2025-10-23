Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, criticó al Partido Acción Nacional (PAN) después de que Jorge Romero dio por terminada la alianza para futuras elecciones.

“En lugar de aguantar, tener carácter como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI”, declaró en entrevista con medios en el Senado este miércoles 22 de octubre.

Moreno subrayó que para las elecciones 2024, en donde PAN, PRI y PRD fueron en alianza, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y el candidato para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Santiago Taboada, fueron propuestas ‘blanquiazules’.

‘Alito’ Moreno reprochó que el PAN quiera “lavarse la cara” y culpe al PRI, cuando fue Morena el que los señaló por el tema del ‘Cártel Inmobiliario’.

“No es una manera leal, una manera derecha (…) porque el Gobierno les pega dos, tres sopetones porque les dicen lo del ‘Cártel Inmobiliario’, salen corriendo y están asustados”, agregó.

El exgobernador de Campeche apuntó que el PRI se ha caracterizado por su vocación aliancista, sobre todo para ganar con mayor fuerza ante Morena, y se dijo listo para competir en las elecciones intermedias de 2027.

“El PRI está listo para competir en los 300 distritos, en las 17 gubernaturas y vamos a constituir no solo una opción real, el PRI es un partido opositor, firme, a nosotros no nos doblan, a nosotros no nos echan para atrás, a nosotros no nos intimidan, porque no le tenemos miedo al Gobierno”, destacó.



¿Qué gubernaturas ganó el PAN en alianza con el PRI?

El PAN terminó su alianza con el PRI como parte de su relanzamiento, adelantó Jorge Romero el sábado 18 de octubre.

“Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada, ni presente, ni futura”, afirmó.

Durante su alianza, PAN y PRI, bajó la bandera de la coalición Va por México, ganaron las siguientes gubernaturas:

