PIB mensual de México se ‘estanca’: Tiene crecimiento de 0% en agosto

A tasa mensual, es decir, en comparación con julio, la actividad económica de México avanzó 0.6%, informó el Inegi.

El principal lastre del Indicador Global de la Actividad Económica (una especie de ‘PIB mensual’) fue la actividad industrial, y los analistas prevén que la debilidad se extienda en los próximos meses que estarán marcados por la revisión del T-MEC.

El sector industrial mostró una caída anual del 2.7 por ciento, con lo que se suman seis meses de retroceso consecutivos, según datos del Inegi.

El sector de servicios avanzó 0.8 por ciento anual, ligeramente por encima de lo contabilizado en julio, con lo que se ubicó como el sector más resiliente del PIB de México. El sector agropecuario se ‘disparó’ 15.3 por ciento anual, su mayor incremento desde enero pasado.

De acuerdo con los analistas de Monex, persisten señales de desaceleración en la economía de México, sobre todo en el sector industrial, y también se observa un moderado dinamismo en las vinculadas a servicios y comercio.

“Persisten desafíos para la economía mexicana, condicionada por el débil desempeño de la construcción y la fragilidad de las industrias manufactureras” citaron los especialistas.

Los analistas destacaron que el clima de incertidumbre derivado de las políticas arancelarias y de las disrupciones que puedan generarse en las cadenas de suministros.

“Cabe señalar que las cifras preliminares del PIB del tercer trimestre se conocerán el 30 de octubre, pero con la información que se cuenta hasta ahora estimamos una expansión de 0.5 por ciento anual para 2025″, apuntaron.

A tasa mensual, es decir, al comparar agosto de 2024 con agosto de 2025, el IGAE avanzó 0.6 por ciento. El sector industrial se contrajo 0.3 por ciento; el sector servicios avanzó 0.5 por ciento y, el sector agropecuario creció 14.5 por ciento.