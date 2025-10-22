Peso alarga ‘racha’ de movimientos ‘raquíticos’ ante el dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

El cierre del Gobierno de EU, que ya alcanzó los 22 días, reduce la publicación de datos económicos, por lo que los movimientos del tipo de cambio son menores.

El peso mexicano tiene un avance moderado ante el dólar mientras el cierre del Gobierno de EU de 2025 se ubica ya como el segundo más largo de la historia y las exportaciones chinas muestran ‘el músculo’ ante Donald Trump.

Seis meses después del inicio de la ‘guerra’ comercial de Donald Trump, las exportaciones chinas muestran resiliencia pese a los aranceles. China mantiene envíos por unos mil millones de dólares diarios y más de 100 mil millones de dólares trimestrales, impulsando su superávit y el crecimiento.

Productos como cigarrillos electrónicos, bicicletas eléctricas y cobre aumentaron sus ventas, mientras otros, como consolas y televisores, cayeron.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY?

El peso gana 0.11 por ciento ante el dólar, de acuerdo con Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.41 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del martes 21 de octubre.

“El dólar recorta su avance matutino después de alcanzar un máximo intradía en 99.13, impulsado por la debilidad de sus principales contrapartes, mientras persiste un sentimiento de poco optimismo sobre la posible resolución del cierre de Gobierno”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

En noticias locales, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que las negociaciones arancelarias entre México y EU van avanzadas en 90 por ciento.

“Prácticamente de los elementos que estamos conversando, previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 por ciento. Está en ese 10 por ciento que me falta la respuesta de Estados Unidos el tema del acero y el aluminio”, dijo tras una comparecencia privada en la Cámara de Diputados.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos?

En ventanillas, el dólar se vende en 18.87 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.78 unidades por billete verde, informó el banco Banamex esta mañana.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.56 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 3.97 por ciento.

Las monedas que más se aprecian ante el dólar son la libra esterlina con 0.33 por ciento; el rublo ruso con 0.25 por ciento; la corona checa con 0.17 por ciento; el rand sudafricano con 0.16 por ciento, y el shekel israelí con 0.15 por ciento.

Con información de Bloomberg