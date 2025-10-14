En un enredo del proceso legislativo, la mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y PT en la Cámara de Diputados se impuso y avaló el dictamen de la minuta del Senado, pero sin el artículo transitorio que ordenaba la retroactividad de la aplicación del juicio de amparo.

En sesión de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda, los presidentes de ambas comisiones, los morenistas Julio César Moreno y Carol Antonio Altamirano, no pudieron mostrar al PAN y al PRI el acuse de la autorización de la Junta de Coordinación Política para realizar sus audiencias públicas, de manera anticipada, este fin de semana y no respetar el acuerdo de las mesas directivas de las comisiones de que esta semana se acordarían los términos de esos foros.

Entre gritos de reproche y acusaciones de la oposición por el “desaseo legislativo”, los partidos del oficialismo expresaron su apoyo al dictamen que les fue distribuido desde el jueves, sólo con el cambio acordado ya por la mayoría de la ‘4T’ y ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que elimina el polémico transitorio.

El dictamen avalado no incluye ninguna de las propuestas, presentadas por escrito, de los abogados expertos que acudieron a las audiencias públicas del viernes, sábado y ayer, con el argumento del diputado Julio César Moreno de que “se podrán incluir como reservas en el debate en lo particular”, que tendrá lugar mañana en el pleno.

Recalcó que el proceso legislativo es legal porque el dictamen se entregó a los diputados cinco días antes – el jueves–, para que lo conocieran.

El panista Homero Niño de Rivera acusó que el proceso legislativo y la reforma misma es “un fraude” y que “todo lo hacen por una venganza contra Ricardo Salinas Pliego”. El priista Emilio Suárez reclamó que el dictamen y su aprobación “fue un sabadazo y un albazo”.