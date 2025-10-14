Las lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre han dejado 64 muertos y 65 personas desaparecidas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, entidades donde, de acuerdo con una estimación preliminar, resultaron 100 mil viviendas afectadas, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, aclaró, que el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) no existe como fideicomiso, sin embargo, hay una partida presupuestal para enfrentar emergencias, la cual, este año, asciende a un presupuesto de 19 mil millones de pesos, de los cuales se han destinado tres mil millones de pesos a Guerrero y Oaxaca afectados por el huracán ‘Erick’.

“Hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar”, afirmó.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que en Veracruz, se registran 40 municipios afectados, 29 muertos y 18 personas desaparecidas.

En Puebla, agregó, se contabilizan 23 municipios afectados, 13 muertos y cuatro desaparecidos.

En Hidalgo hay 28 municipios afectados, 21 personas perdieron la vida y 43 no localizadas; en Querétaro, ocho municipios afectados, una persona muerta y no hay personas desaparecidas.

En el caso de San Luis Potosí se registran 12 municipios afectados y, hasta ahora, no hay personas muertas ni desaparecidas.



Claudia Sheinbaum visa Querétaro e Hidalgo tras las inundaciones

Por la tarde, Sheinbaum Pardo, acompañada por el gobernador Mauricio Kuri González, realizó un recorrido por Pinal de Amoles, Querétaro, donde reiteró que su gobierno tiene presupuesto suficiente para hacerle frente a la emergencia.

“En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”, escribió en su cuenta personal de X.

De hecho, en la conferencia matutina, Sheinbaum dio a conocer que, antes de partir hacia Querétaro, sostendría una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, “para ver los temas de los recursos” ante la emergencia.

Además, supervisó la apertura de caminos en Puente de Dios en la misma entidad, donde la Secretaría de la Defensa Nacional implementa el Plan DN-III-E; allí, refirió que ya inició el Censo del Bienestar, como parte de su segundo día de recorridos en territorio en apoyo a la población afectada.

La mandataria reiteró que la Secretaría de Bienestar desplegó a tres mil servidores de la nación en Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, para iniciar el censo, a partir del cual, iniciará la entrega de apoyos esta misma semana.

Posteriormente, en Hidalgo, la mandataria, junto con el gobernador Julio Menchaca, supervisó el Centro de Acopio en el Aeropuerto Juan Guillermo Villasana.