La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

María Corina Machado superó incluso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los que abiertamente expresaron su deseo de ser reconocidos con el Premio Nobel de la Paz.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada con el Nobel ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

La política venezolana no estuvo en las boletas durante las elecciones del año pasado en Venezuela; sin embargo, fue una de las principales promotoras de Edmundo González, quien supuestamente perdió por un margen de menos de 10 puntos, en unas elecciones presidenciales marcadas por la polémica y por la ausencia de actas de resultados, lo que le provocó a Maduro tensiones internacionales con países como Estados Unidos y Argentina.

María Corina Machado incluso fue detenida por el Gobierno de Nicolás Maduro a inicios de año, asunto que incluso condenó la presidenta Claudia Sheinbaum.