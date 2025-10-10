Sheinbaum reacciona a destitución de Dina Boluarte en Perú: ‘Liberen al presidente Pedro Castillo’

Estos fueron los temas más importantes de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú fue por unanimidad en el Congreso y, aprovechó para exigir la liberación del exmandatario peruano, Pedro Castillo, quien, aseguró, fue víctima de un golpe de Estado.

Sheinbaum reacciona a destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú

Al ser cuestionada sobre la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú, Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo hacia el expresidente, Pedro Castillo.

“Nosotros consideramos que un golpe de Estado destituyó al presidente Castillo, le reiteramos nuestra solidaridad siempre. Fue por unanimidad la destitución (de Dina Boluarte) e insistimos en que se libere a Pedro Castillo y que tenga un juicio justo”, agregó.

Boluarte dejará la Presidencia de Perú luego de que el Congreso determinara que no tiene capacidad moral para gobernar.



Más tarde, José Jerí juró como el nuevo presidente de Perú, por sucesión constitucional.

Sheinbaum pide que Tribunal de Disciplina Judicial informe cómo va a operar y las sanciones a jueces

A un mes de que entró en funciones el nuevo Poder Judicial, Sheinbaum pidió que el Tribunal de Disciplina Judicial informe cómo serán sus operaciones y reglas.

“Desde mi punto de vista, el Tribunal de Disciplina Judicial debería informar cuáles son los criterios de evaluación de los jueces y las sanciones”, agregó la presidenta.

El Tribunal vigila el buen actuar de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los jueces corruptos “irán a la cárcel”, advirtieron.

“No se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia; no es admisible la impunidad de malos juzgadores; es inaceptable el retardo en la resolución de asuntos”, dijo la magistrada Celia Maya, presidenta del TDJ.



Chico Pardo abrirá más el acervo cultural de Banamex, adelanta Sheinbaum

Sobre el rechazo de Citi a la oferta de Grupo México para la compra de Banamex, la presidenta destacó que se inclinaron por la primera oferta que tenían con el empresario Fernando Chico Pardo.

“Citi determinó que la propuesta con la que aceptan la venta de la primera parte de Banamex, entonces se queda Chico Pardo con 25 por ciento y la otra parte la abren a accionistas”, destacó la mandataria.

Sobre el acervo cultural de Banamex, la presidenta Sheinbaum dijo que la intención de Chico Pardo es aumentar más dicho acervo.

La mandataria recordó que horas antes del anuncio oficial, la CEO de Citi solicitó una videollamada con Fernando Chico Pardo, la presidenta y el secretario de Hacienda, Édgar Amador.



Sheinbaum confirma que no irá a informe de Gobierno de Clara Brugada

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no irá al primer informe de Gobierno de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Irá un secretario, yo estaré acá en la zona metropolitana, en el Estado de México”, añadió la mandataria.



Tormenta tropical ‘Raymond’: ¿Dónde está y cuáles serán las zonas ‘en peligro’?

La tormenta tropical Raymond está a 100 kilómetros al sur de Punta Telmo, Michoacán, y a 195 kilómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Por los efectos de dicha tormenta se prevén lluvias torrenciales en la costa y suroeste de Guerrero, lluvias intensas en el norte y suroeste de Oaxaca.

Colima tendrá lluvias muy fuertes y Jalisco, con lluvias fuertes. Además, habrá viento de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.

En Jalisco hay suspensión de clases en ambos turnos en al menos 9 municipios costeros. La zona de prevención por efectos de tormenta tropical va desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.



Temporal de lluvias en México: ¿Qué estados fueron más afectados?

Tras las intensas lluvias del jueves, Protección Civil informó cuáles fueron los estados más afectados. Se trata de los siguientes:

Veracruz.

Puebla.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Hidalgo.

Guerrero.

Veracruz es una de las entidades más afectadas en 38 municipios afectados, con 312 viviendas dañadas, sobre todo en la comunidad de Álamo Temapache, con 5 mil viviendas afectadas. Hay al menos 4 vías de comunicación afectadas.

Como parte de los daños se desbordaron 18 corrientes, por lo que hay 35 localidades incomunicadas. Se habilitaron 2 vías alternas y hubo 18 derrumbes.



Protección Civil reporta 2 muertos por temporal de lluvias

Hubo lluvias en 31 estados y, hasta ahora, se tiene conocimiento de una persona fallecida por el deslizamiento de ladera en Pinal de Amoles, en Querétaro.

También hay 1 persona muerta en Papantla, Veracruz, se trata de un policía municipal que estaba en labores de rescate.

Dicha cifra de fallecidos es preliminar, por lo que a partir de mediodía se dará el informe oficial. La zona con más alta precipitación fue Zihuatanejo de Azueta, en Guerrero, con 151 milímetros de lluvia.