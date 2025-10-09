DURANGO, DGO.- Luego de conocer la información contenida en la Carpeta de Investigación correspondiente, los jueces de las causas, determinaron vincular a proceso penal a Felipe de Jesús N., exdirector de Administración y Finanzas; Carlos Eduardo N., exsubdirector administrativo y de egresos; María Luisa N., exjefa del departamento de ejercicio presupuestal; y Beatriz N., exauxiliar contable, por su probable responsabilidad en el delito de Uso indebido de atribuciones y facultades, cometido en agravio del erario del municipio de Durango,

En virtud de los elementos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la autoridad judicial dictó como medida cautelar la prisión preventiva, fijando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, durante su gestión, los exservidores públicos autorizaron y efectuaron pagos a diversas empresas sin contar con la documentación comprobatoria requerida, ocasionando un daño al patrimonio del municipio.

La Fiscalía Anticorrupción reafirma su compromiso con la legalidad y hace un llamado a quien sea víctima o testigo de un delito de corrupción a denunciarlo, a través de los teléfonos: Durango 618 825 5151; Oficina Región Laguna en Gómez Palacio 871 715 4359 y Oficina Región Noroeste en Santiago Papasquiaro 674 688 1079. WhatsApp las 24 horas: 618 151 64 09. Correo electrónico: [email protected]