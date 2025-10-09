Daenerys, una niña de 4 años, falleció presuntamente por negligencia médica en las instalaciones del Hospital General de la Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango, luego de varios días de espera de una cirugía que nunca ocurrió.

Los hechos ocurrieron el martes 7 de octubre, luego de que la menor de edad, origiaria de Pueblo Nuevo, fuera trasladada a la capital del estado por complicaciones de salud.

Su padre explicó que la niña nació prematura, a los seis meses de gestación, y que contaba con una válvula conectada de la cabeza al estómago, por lo que era urgente una valoración de algún especialista ante los dolores que sufría.

El jueves 2 de octubre, Daenerys fue ingresada al hospital de Durango, pero pasaron días sin recibir la atención prometida. El padre denunció que la cirugía fue programada para el sábado 4 de octubre; sin embargo, el médico no se presentó.

La familia esperó también el domingo, sin respuesta, porque supuestamente se atendieron otros casos más “urgentes”. Ese mismo día, la niña dejó de responder y, aunque recibió apoyo médico, su fallecimiento se confirmó el martes.

“Nos prometieron ayuda, pero nunca llegó. Mi hija se fue esperando que la atendieran”, dijo Marco Ibarra, padre de la niña, quien exige una investigación a fondo y que se sancione a los responsables. La familia anuncia acciones legales contra la institución.



IMSS abre investigación por muerte de niña Daenerys

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó el fallecimiento por negligencia médica y emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias. La institución confirmó que ya abrió una carpeta de investigación interna y que colaborará con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos que llevaron al fallo de la institución en Durango.

“El IMSS lamenta el fallecimiento y expresa sus condolencias y acompañamiento a los familiares. En virtud de que existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía, el Instituto colaborará plenamente con las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con una atención médica sensible y apegada a los protocolos institucionales”, señaló el comunicado.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la atención en los hospitales de Durango y la capacidad del sistema público de salud, mientras la familia clama justicia por la pérdida de Daenerys.