Citi ‘batea’ a Germán Larrea: Rechaza oferta de Grupo México para compra de Banamex

Citi consideró que la opción de vender un porcentaje del banco a Fernando Chico Pardo es su mejor opción.

El segundo intento también fracasó: Citi informó a Grupo México, de Germán Larrea, que rechazó su oferta para comprar 100 por ciento del Banco Nacional de México (Banamex).

Citi consideró que la venta de 25 por ciento de las acciones de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2026 son sus mejores opciones.

“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, dijo en un comunicado.

Germán Larrea y Grupo México, que perdieron 193 mil millones de pesos por la oferta de comprar Banamex, habían dado un ‘ultimátum’ de 10 días a Citi para responder a su oferta, que habría valuado al banco en 9 mil millones de dólares.

Grupo México había propuesto a Citi comprar 60 por ciento del valor total de la inversión, mientras que invitaría a otros inversionistas privados mexicanos y Afores a adquirir el 40 por ciento restante.

Germán Larrea estuvo cerca de comprar Banamex en 2023, pero la operación terminó por no concretarse.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos”, dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2023.



¿Cuál fue la reacción de los accionistas de Grupo México a la oferta de compra de Banamex?

No muy bien. En la jornada bursátil del lunes 6 de octubre, las acciones de Grupo México se desplomaron más de 15 por ciento, su mayor caída desde octubre de 2008, ante la incertidumbre sobre cómo se financiaría su oferta por Banamex y el manejo del mismo.

Para calmar a los mercados, Grupo México garantizó que “su propuesta no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa”.

“El máximo de crédito que pudiera requerirse de concretarse la operación sería menor a 2 mil millones de dólares, mismos que están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas”, explicó el conglomerado.

Sin embargo, con el rechazo a su oferta por parte de Citi, Grupo México continuará con las tres divisiones que actualmente lo integran: Minera, transportes e infraestructura.

Cronología de la oferta de Grupo México por Banamex

3 de octubre: Grupo México, propiedad de Germán Larrea, hizo pública una oferta por el 100 por ciento de Grupo Financiero Banamex, o 75 por ciento si Fernando Chico Pardo aceptaba ser accionista minoritario.

3 de octubre: Ese mismo día, Citigroup aseguró que no había recibido una oferta formal, pero en cuanto se presentara la evaluarían de forma responsable.

7 de octubre: Grupo México indicó que Citi tenía un plazo de 10 días para analizar su propuesta y descartó elevar el valor de la misma.

Con información de Ana Martínez y Jeanette Leyva