Peso pierde ante el dólar mientras Trump se ‘abre’ al diálogo para terminar cierre del Gobierno

El presidente de EU se dijo dispuesto a dialogar con líderes del Partido Demócrata para terminar con el cierre del Gobierno que este martes cumple una semana.

El peso pierde ante el dólar en la sesión de este martes 7 de octubre, después de que Donald Trump indicó que estaba dispuesto a dialogar con líderes demócratas para terminar el cierre del Gobierno de EU.

La depreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.22 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.37 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del lunes 6 de octubre.

El tipo de cambio oscilará en un rango de entre 18.28 y 18.42 unidades, esto si no aparecen “señales restrictivas” desde la Fed, opinó Felipe Mendoza, analista de mercados para ATFX LATAM.

“La estabilidad política interna y el tono prudente del gobierno en materia económica continúan actuando como anclas de confianza, aunque la moneda podría reaccionar con sensibilidad a cualquier giro hawkish“, agregó el especialista.



¿En cuánto se vende el dólar en los bancos?

En ventanillas, el dólar se vende en 18.87 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.78 unidades por cada billete verde, reportó el banco Banamex, que está en plena ‘guerra’ de ofertas.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados, sube 0.36 por ciento a los 98.45 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) gana 0.28 por ciento en las mil 207.65 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.15 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.67 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el florín húngaro con 1.37 por ciento; la corona checa con 0.59 por ciento; el dólar neozelandés con 0.51 por ciento; la libra esterlina con 0.44 por ciento, y la corona danesa con 0.44 por ciento.