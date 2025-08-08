La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la orden que envió su homólogo estadounidense, Donald Trump, al Pentágono para que se comience a emplear la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos.

En conferencia de prensa de este viernes, la mandataria comentó que les habían informado sobre esta orden ejecutiva, previo a que se diera a conocer por el diario The New York Times, pero descartó que vaya a haber invasión de fuerzas militares extranjeras en México.



Sheinbaum niega que habrá intervención militar estadounidense en México

La mandataria Claudia Sheinbaum aseguró que la orden que firmó Donald Trump para que el Pentágono emplee la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos sea dentro del territorio mexicano.

“No tiene que ver nada con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país. Al interior de Estados Unidos”, respondió a pregunta expresa sobre el tema.

El diario The New York Times reveló que Trump firmó una orden en secreto para que se ejecuten operaciones militares directas tanto en el mar como en el territorio extranjero contra los grupos del crimen organizado.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. No va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, insistió la mandataria sobre esta precisión.



México no tiene información de vínculos entre Nicolás Maduro y el Cártel de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que las autoridades mexicanas tengan pruebas que sugieran vínculos entre en Cártel de Sinaloa y Nicolás Maduro, luego que Pam Bondi anunció el incremento de la recompensa por información que lleve a la detención del presidente de Venezuela.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso (…) Si tienen una prueba que la muestren, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con esto”, mencionó.

De acuerdo con la administración Trump, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos integran el Cártel de los Soles, que tiene relación con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, a quienes les ofrece apoyo para el tráfico de drogas.



Sheinbaum analiza acciones contra Adidas por Oaxaca Slip On

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la polémica del modelo Oaxaca Slip On de Oaxaca, del diseñador Willy Chavarría, luego que se les acusara de apropiación cultural por las similitudes con un diseño de un pueblo originario en México.

Comentó que se van a iniciar las pláticas con la empresa y las autoridades de México para considerar la posibilidad de resarcimiento, de lo contrario se procederá de manera legal.

“Estamos viendo la parte jurídica para poder apoyar a los pueblos, muchas veces grandes empresas, productos, ideas, diseños, de comunidades indígenas de nuestro país. En cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario”, comentó.



¿Quiénes son los artistas que se presentarán en México Canta?

A partir del 17 de agosto y hasta el 5 de octubre se transmitirán en medios públicos y plataformas digitales las últimas etapas de México Canta entre las 19:00 y 21:00 horas.

En estas presentaciones estarán músicos reconocidos, entre ellos:

Horóscopo de Durango (17 agosto)

Majo Aguilar (24 de agosto)

Legado de Grandeza (31 de agosto)

Vivir Quintana (7 de septiembre)

Camila Fernández (14 de septiembre)

Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido (21 de septiembre)

La Arrolladora Banda El Limón junto a Regina Orozco y La Sonora Santanera (28 de septiembre)

Y para la gran final Intocable 5 de octubre.



¿Quiénes son los primeros semifinalistas de México Canta en territorio nacional?

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, presentó a los primeros semifinalistas de la región norte del país que se inscribieron en el concurso México Canta, que está cerca de pasar a su etapa final.



Sheinbaum revela ‘colaboración’ con Grupo Intocable: ¿De qué se trata?

Desde que inició el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar música y canciones que no hagan apología del delito, Grupo Intocable fue uno que se mostró a favor y ofreció su apoyo para que esta iniciativa tuviera mejores resultados.

En esta ocasión, la mandataria federal reveló que durante la reunión que tuvo, el 7 de agosto, con los miembros de la agrupación en Palacio Nacional, le presentaron una canción para los paisanos migrantes.

Comentó que presentará este día la primicia de la letra como muestra de apoyo a la situación que viven los migrantes en Estados Unidos por las redadas del ICE.



¿Cuánto recaudó el INDEP por subasta de autos de lujo y colección?

Mónica Fernández, directora general Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, compartió que se recaudaron 40 millones 951 mil 471 pesos en la primera subasta que organizó el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Comentó del total de bienes que fueron propuestos a los posibles participantes, se subastaron más de 107 mil 49 vehículos y 16 inmuebles.

Además, informó que a partir de mañana 9 de agosto, se pondrán a la venta bienes muebles que va desde un peso hasta los 5 mil, que son productos “muy pequeños”.



¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 7 de agosto?

Durante la rueda de prensa del jueves 7 de agosto, empresas farmacéuticas anunciaron la inversión de 12 mil millones de pesos en diferentes regiones de México para alcanzar la autosuficiencia en el sector Salud.

En total son cuatro proyectos de empresas como AstraZeneca y Bayer que buscan impulsar la manufactura, investigación y producción; en promedio, cada empresa destinará 3 mil millones para construir nuevas plantas o expandirse.

Además, la mandataria se refirió al amparo que otorgó la Segunda Sala de la SCJN a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, que ordenaba a la SEP eliminar su nombre de una expresión racista que hizo el entonces funcionario sobre personas de los pueblos originarios.