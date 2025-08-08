La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una colaboración con Grupo Musical Intocable para ayudar a los migrantes.

Desde la noche del jueves, la mandataria invitó a ver su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 8 de agosto para no perderse “la sorpresa” musical.

“Ayer que estuvo el Grupo Intocable nos juntamos y me presentaron una canción para los migrantes que tenían desde hace tiempo y recuperaron en este momento que se viven situaciones difíciles, nuestros hermanos allá“, dijo la presidenta al ihiciar su conferencia.

Sheinbaum contó que les pidió permiso para presentar el tema durante la conferencia, por lo que dieron su autorización y rápidamente prepararon el video.

“Está dedicada a los migrantes que se sienten en una situación difícil. La canción habla de cómo juntarse y cómo sentirse parte de nuestro país y de un colectivo que los quiere, que los ama”, añadió emocionada la mandataria.



Grupo Intocable participará en el concurso México Canta

Claudia Sheinbaum agregó que Grupo Intocable está “emocionado” e interesados por el concurso ‘México Canta’ con el que se busca promover la música mexicana y, en cambio, evitar la música que hace apología del delito y en favor de la violencia, como los narcocorridos.

Además, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que Intocable se presentará en la gran final del concurso el próximo domingo 5 de octubre.

“Agradecerles porque ellos también fueron parte del trabajo en los estudios con todos estos cantantes, han sido un puente cultural que une generaciones y fronteras”; añadió la titular de la Secretaría de Cultura.

Desde el próximo 17 de agosto y hasta el 5 de octubre se transmitirán las semifinales y la final del concurso en medios públicos y a través de plataformas digitales, en un horario de 19:00 a 21:00 horas.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en el concurso México Canta?

No solo será Intocable, ellos son los artistas que se presentarán y participarán en las semifinales del concierto México Canta:

Horóscopo de Durango, el 17 de agosto

Majo Aguilar, el 24 de agosto.

Legado de Grandeza, el 31 de agosto.

Vivir Quintana, el 7 de septiembre.

Camila Fernández, el 14 de septiembre.

Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, el 21 de septiembre.

La Arrolladora Banda El Limón junto a Regina Orozco y La Sonora Santanera, el 28 de septiembre.

Grupo Intocable se ha involucrado en el concurso México Canta desde el inicio, con la donación de los estudios para los participantes.

Además, también colaboraron un productor de Los Bukis de Marco Antonio Solís, y Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández.