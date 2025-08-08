La actriz Laura Zapata, a quien hace unas semanas un productor le negó un papel por sus opiniones políticas, fue víctima de un fraude en su propia casa.

La villana de telenovelas tuvo un breve encuentro con medios de comunicación en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este 6 de agosto, donde comentó, entre otros temas, el diagnóstico incurable de Yolanda Andrade.

La intérprete venía de regreso de celebrar su cumpleaños en la playa, donde sus hijos le regalaron un departamento en el que seguiría de no ser porque tenía una cita en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por una queja.

“Qué cosa tan horrible, estamos en manos de gente gandalla, abusiva”, narró la actriz de María Mercedes.



¿Qué le pasó a Laura Zapata?

La hermana de Thalía contó a la prensa que contrató a un hombre para impermeabilizar su vivienda porque se dio cuenta de que “llueve adentro del vestidor de mis hijos, adentro de mi vestidor”; sin embargo, le hizo “un mal trabajo”.

La actriz identificó al hombre como Agustín Villar, cuñado de la conductora Patty Lavalle, lo que le hizo pensar que estaba “en buenas manos, pero pues no”.

Zapata tenía un presupuesto de 170 mil pesos y le entregó “130 y tantos mil pesos” por adelantado, confiada en que el trabajo quedaría perfecto.

“Fui a levantar la queja (a Profeco) y resulta que no aparece, la dirección que me dio en el contrato es una taquería (…) ¡qué poca, verdad! (…) Pero bueno, lo he de encontrar”, expresó.

La intérprete tenía programada una cita en Profeco, aunque no podía localizar a Villar: “Si alguien sabe de su paradero, dónde vive, que me pase la dirección real… porque en la taquería no lo conocen”, solicitó a los medios.

Ella añadió que, dentro de lo malo, tuvo “suerte”, ya que el problema ocurrió antes de cumplirse un año del servicio, lo que le permitió iniciar la queja a tiempo.



Otros fraudes que ha sufrido Laura Zapata

Este episodio no es aislado. La carrera de Laura Zapata también ha estado marcada por otros engaños y pérdidas económicas, sin contar el secuestro de 2002 con Ernestina Sodi.

En 2024, la actriz contó en Ventaneando acusó a un chofer llamado Raúl Guerrero, a quien conoció en Secretos de Villanas, de estafarla: le dio sus dos autos (un Mercedes Benz y un Volvo) para arreglarlos y los entregó dañados.

Además, Zapata fue víctima del caso Stanford Fondos, un fraude millonario encabezado por Allen Stanford en el cual ella perdió sus ahorros.

El nuevo caso surge tras el mediático enfrentamiento entre Laura y Cynthia Klitbo, víctima de una estafa que la dejó sin ahorros. En ese momento, Zapata declaró: “El karma existe, porque la vida te cobra todo lo que haces, así es que hay que andar como ‘chivo en cristalería’ (…) La gente tiene que saber y entender que toda acción tiene una reacción y que si tú haces, lanzas y hablas mal, mentiras, eso te será cobrado 70 veces 7”.