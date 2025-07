Un pequeño fue afortunado con Keylor Navas

By

Keylor Navas no quiso dar ni los buenos días a su llegada a la Ciudad de México. Pero el pequeño Moisés, fue afortunado en conseguir una de las primeras fotos con el ex del Real Madrid como nuevo portero de los Pumas.

En un vuelo procedente de Buenos Aires, Navas arribó la madrugada de este martes a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Optó por salir a través de una puerta alterna y dejar plantados a cerca de 150 aficionados que lo esperaban para tomarse una foto.

La situación fue diferente para Moisés. De regreso de unas vacaciones con su padre en Argentina, el pequeño estuvo a un par de asientos en el avión y se dio cuenta de que venía con su ídolo al bajar de la aeronave.

“Yo no le voy a Pumas, pero si me gusta mucho el Real Madrid. Me acerqué para pedirle una foto y hasta choqué las manos con él, estoy muy contento”, dijo Moisés.

Desde la noche del lunes, hubo algunos aficionados que se dieron cita en el Aeropuerto con la incertidumbre de perderse su llegada. Algunas como Joceline, estuvieron desde la 1:00 am, cuatro horas antes de aterrizar, para poder ver cerca a su ídolo.

“Desde que está en el Real Madrid soy seguidora de Keylor. Me gusta que ahora esté en Pumas, es lo que necesita el equipo. Confiar en el proyecto y que los resultados comiencen a darse”, externó.

Será entre martes y miércoles que el futbolista haga exámenes médicos y físicos, para posteriormente firmar el contrato que lo vincule con Universidad Nacional por un año.