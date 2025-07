Excampeón mundial se retira por problema en el ojo

By

Josh Taylor, primer y único campeón mundial indiscutido de peso superligero del Reino Unido, anunció su retiro del boxeo, debido a un problema recurrente en uno de sus ojos. Si seguiría en el deporte, tenía el riesgo de perder la vista.

“Como se publicitó anteriormente, he tenido un problema recurrente con mi ojo que, lamentablemente, significa que ahora tengo que poner fin a mi carrera o arriesgarme a perder la vista. Aunque el boxeador en mí siempre quiere seguir peleando, sé que debo escuchar a los profesionales médicos y salvarme de mí mismo. Definitivamente no es la forma en que quería retirarme, pero tengo que escuchar a los médicos y a los que me rodean”, publicó en redes sociales.

Josh Taylor agradeció a sus promotores, entrenadores y a los aficionados que lo apoyaron en su camino, desde su paso por la Commonwealth hasta ser campeón indiscutido.



UNA NOCHE HISTÓRICA PARA JOSH TAYLOR

El 22 mayo de 2021, Josh Taylor (monarca AMB y FIB) logró ser campeón indiscutido tras vencer al estadunidense con sangre mexicana José Carlos Ramírez (campeón CMB y OMB) por decisión unánime, en una pelea a 12 rounds en Las Vegas. Ambos púgiles estaban invictos antes de ese combate.

The Ring indicó que el sueño del escocés era el enfrentar a Terence Crawford, pero su carrera fue en descenso.



De aquél título, Josh Taylor peleó cuatro veces con marca de 1-3, la única victoria de manera controversial contra Jack Catterall. Después vinieron derrotas con Teofimo López, la revancha con Jack Catterall y Ekow Essuman.

“The Tartan Tornado” deja su récord en 19 victorias, 3 derrotas y 0 empates, con 13 nocauts.