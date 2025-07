Tachan a tenista de ‘alien’, ‘hombre’….

By

Carson Branstine cobró relevancia por su participación en Wimbledon 2025. Es modelo profesional de marcas de renombre. Hasta ahí todo bien, pero la tenista de 24 años reveló el acoso que sufre en redes sociales, donde la tachan de ‘alien’, ‘hombre’…

“Me llaman alien. He visto comentarios, me han enviado mensajes directos y cosas en diferentes artículos, Twitter, Instagram o donde sea, diciendo: ‘Oh, tus ojos se ven muy separados’ y ‘eres un extraterrestre’. Yo digo: ‘Ese es literalmente el punto. Gracias. Me considero extraterrestre todo el tiempo’”, indicó la tenista para ‘The Sun’.

La originaria de Irvine, California, Estados Unidos, se toma con cierta ironía estos mensajes y los encamina a otra vía.

“Soy un alien. Lo digo todo el tiempo. Así que es como, vale, una confirmación, o la gente dice: ‘Oh, pareces un hombre o pareces un niño y tienes rasgos masculinos’. Contesto que ese también es el punto. Eso se cotiza en la industria de la moda”, mencionó.



LA RUTA DE LA TENISTA CARSON BRANSTINE EN WIMBLEDON:

– Ronda 1 de Clasificación. Victoria sobre Lols Bolsson por 6-2, 6(1)-7, 6-4.

– Ronda 2 de Clasificación. Triunfo sobre Blanca Andreescu por 7-6(3), 4-6 y 6-1.

– Ronda 3 de Clasificación. Victoria sobre Raluka Serban por 4-6, 7-6(6) y 6-2.

– Primera ronda. Derrota ante Aryna Sabalenka por 1-6 y 5-7.

Carson Branstine también participó en Roland Garros 2025. Llegó hasta la ronda 2 de Clasificación, luego de perder ante la suiza Rebeka Masarova por 0-6 y 3-6.

Actualmente, la tenista está ubicada en el sitio 178 del ranking individual de la WTA, con un balance de 27 victorias y 15 derrotas en 2025.