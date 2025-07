¡Chanfle! ¿Quién podrá ayudarlos? América, sin refuerzos de lujo, falla a su afición

By

El América echa de menos esos tiempos donde tenía un empuje extra con sus contrataciones bombas.

Desde que eran los Millonetas solían hacer ruido mediático con sus incorporaciones. Ahora no hay un ‘chanfle’ que ayude a mejorar el plantel.

El América no tendrá a su Valentino, como aquel goleador de la película, ídolo de multitudes, ni tampoco el inefable Moncho Reyes desde el banquillo podría arreglar la situación con lo que tiene mejor que André Jardine.

El directivo, el señor Matute, que tan prolijo era a la hora de negociar como lo era Panchito Hernández, le hace falta a un América que, por cuestión de planeación, no pudo sacar a jugadores para contratar a otros.

Es un plantel renovado, hemos tenido incorporaciones. Lo que platicaba un poco con el Míster (André Jardine) es que se han estudiado bien a los jugadores que pueden llegar y no se quiere romper el mercado con un bombazo”.



Y esta declaración, que rompió los corazones de los aficionados, no vino de un directivo, sino de un jugador que ni siquiera ha debutado en el primer equipo, Ralph Orquín.



A LUCHAR CON LAS ARMAS QUE TIENE

El América necesitará apelar a su instinto de juego más puro en el Apertura 2025 de la Liga MX, como les enseñó Roberto Gómez Bolaños con El Chanfle para sacar adelante un torneo en el que vuelve a estar en el ojo mediático.

Al no desprenderse de jugadores tuvo pocas opciones de incorporar refuerzos. Apenas pudo sacar a Christian Calderón que era un jugador habitual a entrar de cambio y a Javairo Dilrosun.

Incluso Néstor Araujo, en una zona central de la defensa sobrepoblada con el regreso de Igor Lichnovsky y la titularidad de Sebastián Cáceres y Ramón Juárez, también con la presencia multifuncional de Israel Reyes.

Donde tienen más posibilidad de encontrar espacio es en el medio campo central defensivo, pues ahí Jonathan Dos Santos y Alan Cervantes no son indiscutibles y por eso buscan en el mercado el regreso de Guido Rodríguez quien les daría recuperación y salida.

Adelante todo el espacio está copado. Henry Martín es el delantero elegido, pero cada vez sufre de más lesiones y Rodrigo Aguirre tiene altibajos que ponen en duda su capacidad. Por los lados aparecen Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas como opciones más firmes y otros más como Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila, Álvaro Fidalgo e Isaías Violante para ayudar en la zona de ataque.

En conclusión, el América sólo hizo ruido con el uniforme nuevo al colaborar con Adidas, algo que causó furor en la gente, pero a la hora de las contrataciones, Chanfle, no tiene nada.



LOS DEMÁS EQUIPOS LES GANAN EL MERCADO

Mientras las Águilas siguen meditando contrataciones, otros equipos han reforzado sus líneas con ilusionantes jugadores que al menos, en el papel, despiertan mayor interés.

Pumas puso el ejemplo con la llegada del galés Aaron Ramsey, campeón en Inglaterra e Italia y sigue en la pesquisa de Keylor Navas, internacional costarricense.

Monterrey mantiene a Sergio Ramos como su líder, mientras el León tendrá la presencia de nuevo de James Rodríguez. Tigres ya puso la cartera abierta con Ángel Correa, campeón del Mundo en 2022 que llega de España y Cruz Azul va por Luka Jovic a Milan para ponerlo de delantero titular.

Desde que fue campeón de goleo el torneo anterior, el América aceptó que José Raúl Zúñiga, apodado la Pantera, no estaría mal para sus filas.

Sin embargo, apenas pudo concretar la transacción por 2.5 millones de dólares con Xolos y tendrá al jugador a partir de la siguiente semana. La peculiaridad de Zúñiga es su tesón. Debutó hasta los 25 años después que anduvo errante por las ligas de Colombia, Alemania, España y Turquía esperando una oportunidad.

Y fue hasta que llegó a México, cuando en los Potros de la UAEM pudo jugar por primera vez de forma profsional. En 2020 los Dorados de Sinaloa lo hicieron jugar de mejor manera y gracias al convenio que existe con los Xolos de Tijuana, pudo llegar a Primera División.

Su mejor torneo fue el anterior en el que sorpresivamente ganó el titulo de goleadores con 13 tantos compartido con dos futbolistas más.