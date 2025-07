Así nació ‘El Chanfle’, personaje de ‘Chespirito’

‘Chespirito’, el apodo cariñoso que llevaba Roberto Gómez Bolaños, estará ligado al futbol por siempre. Tuvo la idea brillante de hacer una película de futbol, “El Chanfle”, estrenada en 1979, la cual se convirtió en un hito cinematográfico porque fue la última vez que tuvo a todo el elenco del Chavo del Ocho reunido en un proyecto.

Gómez Bolaños, un artista de la comedia, que llevaba en su sangre el gen de la pintura por su padre, era un fanático del futbol al que jugaba los fines de semana como ariete, pero también intentó sobrevivir del boxeo.

Por eso en sus sketches, tomados del slapstick, lo que se puede traducir como el chiste del pastelazo, aparece Don Ramón enseñándole a boxear, o el Chavo gritando: “¡Goooool de Borja!”, una vez que pateó la pelota a la panza del Señor Barriga.

‘EL CHANFLE’ DE CHESPIRITO

La idea de una película de futbol ya rondaba la cabeza de Gómez Bolaños entre cientos de personajes y rutinas que a diario brotaban de su cabeza. Se lo platicó a Enrique Segoviano basado en Rogelio Cruz ‘El More’, un utilero del Puebla que había aprendido las tácticas del futbol colmillo, como entrar a detener los partidos con cubetas de agua o arrojar naranjas en plenas jugadas. La idea es que fuera un multiusos en el equipo, a veces torpe, pero de buen corazón. Así nació “El Chanfle”, el primer personaje de muchos que tendría que ver con la vida real.

Por ejemplo, Nacho Trelles fue la inspiración de Ramón Valdés para hacer el entrenador del América llamado Moncho Reyes. Incluso, alguna vez se encontraron en Acapulco, “iba caminando por el malecón cuando me topé de frente a Ramón Valdés, yo le dije Nacho y él me dijo Moncho y nos vimos a la cara como si fuéramos un espejo, el bigote, los lentes, la boina, luego nos dimos un abrazo”, confesó en alguna ocasión Nacho Trélles a Excélsior.

Carlos Villagrán Quico, se inspiró en Enrique Borja para hacer al gran delantero Valentino, que era pretendido por el Real Madrid y un rompe redes, así como un rompe corazones. También le puso algo de la cosecha de la personalidad de Carlos Reinoso.

Valentino ponía en dilemas al Señor Matute, el actor Rubén Aguirre que se inspiró en Panchito Hernández, mítico directivo del América para trabajar al personaje.

“Lo del Chavo del Ocho gritando mi nombre en el programa se me salió de control”, cuenta Borja, “en países de Sudamérica no me conocían y les llamaba la atención que el Chavo gritara así, gracias a él me conocieron en todas partes. Alguna vez en el aeropuerto lo vi y le dije a Gomes Bolaños, ¡muchas gracias!”.

Más de la mitad de la película se grabó en el Centro de Capacitación, lo que era la casa de la Selección antes del CAR, justo a la espalda del Estadio Azteca, el otro set en que se grabó en la cancha y en los vestidores. Incluso contó con la participación de Arturo Yamasaki, el silbante que representó a México en el Mundial de 1970 y estuvo en el juego del siglo entre Alemania e Italia. Lo demás se filmó en la colonia Portales.

El Chanfle surgió para llenar los espacios vacíos de un fracaso en el Mundial de Argentina 1978 y cuando el América elevaba su popularidad tras el campeonato ganado con Carlos Reinoso y su gol de rabona a los Leones Negros en 1976.

La sudadera anaranjada del Chanfle pasó a convertirse en un símbolo del americanismo que en 2019 lanzó una playera conmemorativa con esos colores.

Mientras la serie “Sin querer queriendo” relata la vida entera de Gómez Bolaños, su amor por el futbol y el América, ameniza aún las casas de las familias con el Chanfle, un arquetipo tragicómico de la vida futbolística en México.