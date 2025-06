Beisbol y arte: el proyecto de Tyler Kale para pintar los 30 estadios de MLB

By

El fanático y artista pretende terminar sus obras, plasmadas en acrílico, antes de que se lance el último out de la Seria Mundial 2025.

El beisbol y la pintura comparten una particularidad: ambos exigen mirar con atención. Uno no entiende un cambio de velocidad en una fracción de segundo si no entrena el ojo; tampoco capta la algarabía de un estadio sin saber leer la luz. Tyler Kale, un aficionado de Pittsburgh con trazo firme y corazón de pelotero, encontró en el juego y el arte, el espacio para para desarrollar su forma de expresión.

La noche antes del Opening Day 2025 no estaba estudiando sus pronósticos, ni estudiando los rosters. Estaba frente a un lienzo, pintando al PNC Park, (casa de Pirates) y sintiendo que algo se activaba, como si cada brochazo le devolviera la pasión por un deporte que de niño lo cautivo. Ese día previo al playball nació una idea: capturar en acrílico la geografía de las Grandes Ligas, estadio por estadio, como si cada parque fuera una pieza de su rompecabezas.

Desde entonces, su estudio se convirtió en una especie de clubhouse sin jugadores. 10 lienzos ya están completos. Todos en acrílico. La mayoría nacidos de fotografías de referencia, pero otros trazados con la memoria de las tardes que pasó sentado en las tribunas.

Cada pintura me toma entre 15 y 20 horas. Es un tiempo que se vive distinto, como un juego de beisbol con sus pausas”, señaló Kale en entrevista con Excélsior.



LA META, 30 PINTURAS ANTES DE QUE ACABE LA CAMPAÑA 2025 DE MLB

El proyecto tiene una meta tan alta como conectar 50 cuadrangulares en una temporada: las 30 pinturas antes de que caiga el último out de la Serie Mundial 2025. No tiene programado una inauguración en alguna galería de arte, sólo la satisfacción de haber trazado, con paciencia y talento, la cartografía del beisbol contemporáneo.

Kale no es un recién llegado. Se enamoró del juego en los años noventa, cuando el marketing de MLB vendía cuadrangulares como el espectáculo principal. Ese recuerdo está latente en su forma de ver el presente.

Siento que volvimos a tener ese nivel de figuras. Shohei Ohtani, Aaron Judge, Paul Skenes… es una época que emociona otra vez.”

Paul Skenes, precisamente, ha sido el motor de su afición este año. Criado en las afueras de Pittsburgh, Kale nunca dejó de apoyar a los Pirates, aunque durante años fue más un acto de fe que una celebración. “Verlo lanzar es otra cosa. Nos dio algo que no teníamos: una razón para sentarnos a ver nueve entradas con esperanza.”

OJO DE ARTISTA, PERO ALMA DE FAN

Ese sentimiento ahora pinta. Está en la textura del concreto de Camden Yards, en la forma en que la luz se cuela por las torres del Daikin Park, en la vista sobre el río Allegheny. Pero hay un estadio que no necesita artificios para conmoverlo.

PNC Park fue el primero que pinté. El que me hizo empezar. Para mí, no hay lugar más hermoso en el beisbol.”

Kale tiene ojo de artista, pero alma de fan. Y eso se nota en sus reacciones. Cuando se enteró del traspaso de Rafael Devers a mitad de temporada, pensó que era broma.

Creí que era fake news. Como cuando dijeron que Luka Doncic iba a los Lakers. Tuve que revisar dos veces. Creo que ha sido la noticia de la temporada”

El encanto del beisbol trasciende sus límites físicos, conmoviendo a las personas y despertando su creatividad para llevar el juego al escalón de las bellas artes.