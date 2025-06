Ana Bárbara enfrenta una difícil etapa familiar debido a su distanciamiento con José Emilio Fernández Levy, hijo de su expareja José María Fernández “El Pirru” y Mariana Levy.

Aunque en el pasado la cantante lo trató como a uno de sus propios hijos, en los últimos años su relación se ha visto afectada por una serie de declaraciones.

Las palabras y actitudes del joven hacia Ángel Muñoz, actual pareja de la intérprete de Bandido, han hecho que ambos se hayan distanciado, así como un hecho que la cantante considera como una traición.

Desde hace tiempo, José Emilio Fernández Levy ha hecho públicas sus preocupaciones sobre la convivencia entre Muñoz y los hijos de Ana Bárbara.

“Mis hermanos a lo mejor y sí corren peligro, y si corren peligro es porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos, se llama Ángel Muñoz. Lo único que necesito es saber que mis hermanos están bien”, expresó en una entrevista.

En varias ocasiones, Ana Bárbara ha intentado mantenerse al margen de los escándalos, pero también ha dejado claro que, pese al cariño que siente por José Emilio, no puede tolerar ciertas acciones.

“Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, es muy difícil esto aceptarlo”, confesó.



Ana Bárbara llora por traición de José Emilio Fernández

Recientemente en una entrevista con varios medios, Ana Bárbara lloró al revelar que José Emilio había ingresado a su casa con la intención de grabarla sin su consentimiento y vender dicho video a alguna revista.

“Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque, él lo dijo y lo reconoció, y solamente voy a ser réplica de lo que él confesó, yo lo confronté. Él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos y me grabó a mí y trató de vender la nota. Ya es lo último que voy a hablar de esto y yo, perdón, tengo que poner espacio y límites cuando no me cuidan”.

Ana Bárbara decidió establecer límites más estrictos para proteger su privacidad y la de sus hijos y señaló que se siente dolida.

“Yo también soy humana y soy una madre dolida. Perdón, pero yo, con mi pecho, no soy bodega. Se acabó y no voy a hablar más”, concluyó.



José Emilio Fernández reacciona a declaraciones de Ana Bárbara

Por su parte, José Emilio Fernández Levy ha ofrecido su versión de los hechos, reconociendo que intentó lucrar con la vida de Ana Bárbara.

“Intenté vender una nota de Ana Bárbara, pero no lo logré. No tenía pruebas, ni videos. Solo quería comer, estaba solo y desesperado”, explicó.

El joven también negó haber grabado a la artista o a su pareja.

“No tengo videos. Solo conservo lo que viví, en mi mente, en mis recuerdos, de cuando iba a su casa”.

Además, manifestó que no comprende por qué Ana Bárbara asegura que hablaron del tema.

“Ella dice que me confrontó y que lo hablamos, pero no es cierto. No tengo idea por qué está diciendo estas cosas. Yo lo voy a seguir diciendo siempre: le agradezco a ella todo. A Ángel no le agradezco nada, y el tema es con él, no con ella”.

Pese a todo lo ocurrido, José Emilio sigue expresando cariño hacia la cantante.

“La amo mucho. Siempre voy a agradecerle lo que hizo por mí”, aunque también fue claro al decir que no será él quien busque un acercamiento. “Los adultos son ellos. Si ella dice que es mi madre terrenal, que me busque”.