Javier Aguirre no está satisfecho con el Tri en Copa Oro

By

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró no estar satisfecho con su equipo tras concluir la primera fase de la Copa Oro

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos de la Copa Oro con un empate sin goles ante Costa Rica, resultado que, si bien no permitió cumplir con el objetivo de sumar tres victorias, fue suficiente para asegurar el liderato del Grupo A con siete puntos. El técnico nacional, Javier Aguirre, ofreció un balance mesurado tras el encuentro, destacando aspectos positivos del desempeño colectivo, pero reconociendo que aún queda camino por recorrer en el proceso.

Nos vamos contentos con el rendimiento, pero no satisfechos con el resultado. Se acabó esta primera fase, era el objetivo ser primer lugar del grupo con tres victorias, no lo logramos con este empate, pero no tengo nada que reprocharles a mis jugadores ni a la afición que estuvo espectacular hoy”, admitió Aguirre.

El empate ante el combinado tico obligará al Tricolor a medirse en los cuartos de final ante Arabia Saudita, rival con el que se evitará un cruce prematuro contra Estados Unidos. Para Aguirre, el cierre de la fase de grupos marca una buena oportunidad para reorganizar y fortalecer al equipo.

Siempre nos viene bien entrenar. Llevamos desde el día 26 juntos y los jugadores de repente necesitan una tarde libre, para ver a sus hijos o a sus esposas. Tenemos una semana para preparar el partido ante Arabia Saudita y para que los jugadores tengan algo de cariño familiar”, agregó.



El discurso del capitán de Botafogo a sus compañeros antes de vencer al PSG

Uno de los temas que más atención genera es la defensiva ante la inminente baja de César Montes. En ese sentido, Aguirre adelantó que cuenta con opciones claras para cubrir esa zona.

Creo que Edson e Israel, ellos serían los candidatos para sustituir a César. Si Edson baja, pondría a Lira en medio. Creo que tengo buenos recambios, buenos sustitutos”, compartió ‘El Vasco’

Respecto al planteamiento táctico ante Costa Rica, el estratega mexicano valoró el trabajo de su equipo para neutralizar al rival dirigido por Miguel Herrera.

Miguel es un estratega nato, había que contrarrestar su juego y creo que lo conseguimos. Había que ver la posesión, los pases a gol… creo que fue un buen partido de nuestra parte”, mencionó.

Finalmente, el técnico reflexionó sobre el progreso del equipo a lo largo de su gestión. “Llevamos 14 partidos y tenemos tres derrotas dolorosas. Yo creo que vamos creciendo, no a la velocidad a la que quisiera, pero vamos encontrando soluciones que te plantean los partidos”, sentenció.

Con Arabia Saudita en el horizonte, México buscará dar un golpe de autoridad en los cuartos de final y confirmar que, pese a no haber alcanzado la perfección en fase de grupos, el proceso de Aguirre avanza con firmeza.