Casi ‘se le va la voz’ del susto: El cantante Alejandro Fernández tuvo un problema con la policía de Estados Unidos antes de un concierto a tal grado que lo “querían desterrar”.

El intérprete de ‘Como quien pierde una estrella’ se presentó el pasado 21 de junio en el Kaseya Center en Miami con su gira ‘De rey a rey’, homenaje a su papá Vicente Fernández.

El cantante de regional mexicano llegó al recinto y al no darle acceso, descendió de su vehículo y ahí comenzó el problema con los agentes de seguridad.



¿Qué le pasó a Alejandro Fernández en su concierto en Miami?

Alejandro Fernández llegó al recinto en Miami para presentar su concierto homenaje a Vicente Fernández ‘El charro de Huentitán’, en su gira por Estados Unidos.

El paso para el estacionamiento estaba bloqueado por conos y al no ver a nadie que le diera acceso, el cantante se bajó de su vehículo para abrir el paso.

El papá de Alex Fernández le pidió a la gente salir con precaución del recinto porque los agentes y la gente “andaba brava”: “Gracias por todo su cariño, salgan con cuidado por favor que la gente anda bien brava (…) muy brava, cuidado, que a mí ya me tocó,

Esto por el problema que tuvo con la policía de Estados Unidos: “Yo traía la camioneta para entrar a la arena y agarré uno de los conos, había una patrulla, pero no estaba el oficial, quitamos el cono para entrar aquí y bueno que se nos vienen encima los oficiales”, contó.

El intérprete de ‘Amor tumbado’, junto a Natanael Cano, reveló que lo querían deportar y desterrar: “Nombre, ya me querían desterrar, casi nos reportada y deportaba”.

Ante esto pidió no hacer desastres y salir de manera calmada del lugar para no tener más problemas con la ley: “No hagan desmadre, por favor, no hagan nada, lo que yo les dije a ellos, ya lo tenía que decir y se acabó, nada más debemos tener cuidado, mi gente, los amo ¡Qué viva, México!“, finalizó ‘El potrillo’.



¿Cuándo son los próximos conciertos de Alejandro Fernández?

Las presentaciones de Alejandro Fernández programados para el 2025 incluye una visita al Estadio GNP Seguros en la CDMX y diferentes participaciones por España.

Hasta ahora el último show programado para este año dentro de la gira De rey a rey está pactado para el 8 de noviembre en Guayaquil, en Ecuador.

Estas son las fechas del ‘Potrillo’ para 2025:

Domingo 22 de junio: Hertz Arena, Florida, Estados Unidos

Domingo 10 de agosto: Mallorca Live Festival, España

Martes 12 de agosto: Plaza de Toros Murcia, España

Domingo 17 de agosto: Coliseum de Coruña, España

Miércoles 20 de agosto: Starlite Occident, Marbella, España

Viernes 22 de agosto: Playa Virgen del mar, Santander, España

Sábado 23 de agosto: Navarra Arena, Pamplona, España

Viernes 5 de septiembre: Payne Arena, Texas, Estados Unidos

Sábado 13 y lunes 15 de septiembre: MGM Arena, Las Vegas, Estados Unidos

Sábado 4 de octubre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Sábado 1 de noviembre: Movistar Arena, Bogotá, Colombia

Sábado 8 de noviembre: Estadio Modelo, Guayaquil, Ecuador