No deberán castigar al mexicano por la Guadalupana

Arturo Brizio consideró que cuando el árbitro mexicano explique a sus superiores, no deberá de tener ningún problema

El escaparate del Mundial de Clubes también es una salvaje persecución bajo la lupa para cualquiera que esté en la cancha. Le sucedió al árbitro César Ramos quien al expulsar a un jugador mostró accidentalmente una estampa de la Virgen de Guadalupe.

Aunque el reglamento de FIFA prohíbe cualquier muestra de religión o política, el exárbitro Arturo Brizio cree que no debe existir algún tipo de sanción ante esta situación.

“Era el amuleto de César Ramos. Lo que no entiendo de él es por qué tiene que traer una imagen en donde guarda las tarjetas. Soy respetuoso, soy católico, pero en el uniforme se debe traer sólo lo necesario para no exponerse”.

Lo cierto es que Ramos evitará algún castigo porque no lo hizo manifestándose, sino que la estampa de la Virgen se le pegó a la tarjeta.

“Cuando lo explique a sus superiores no deberá tener ningún problema. Si la FIFA lo castiga sería un atropello porque a todas luces no hay dolo”.



‘ENTENDERÁ QUE LA GUADALUPANA SE QUEDARÁ EN EL VESTIDOR’

El reglamento prohíbe que los futbolistas, árbitros o personas en la banca muestren imágenes religiosas, políticas o publicitarias, pero en este caso en particular fue un accidente. Arturo Brizio supone que será una experiencia aleccionadora para César Ramos, quien a pesar de tener una vasta experiencia en Mundiales, cayó en el descuido.

“Son cábalas o rituales que tienen los árbitros. César tiene este de la Virgen de Guadalupe, no pasa nada. Recuerdo que mi padre, Arturo Brizio en los años 70 se ponía las dos tarjetas en el bolsillo del short y un día despachó a Ricardo Chavarín al expulsarlo cuando quería amonestarlo. A partir de ese día entendió que las tarjetas van separadas, entonces creo que ahora César Ramos entenderá que la Guadalupana se queda en el vestuario y las tarjetas en la cancha”.