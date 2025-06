Martinoli y Luis García repetirán fórmula ganadora en YouTube

La dupla más explosiva de la narración mexicana está de regreso. Tras el arrollador éxito que significó su debut en YouTube durante el partido entre México y República Dominicana en la Copa Oro 2025, Christian Martinoli y Luis García volverán a relatar en la plataforma, esta vez el Mundial de Clubes 2025 y también continuarán con los duelos del Tri en el torneo de Concacaf.

El pasado sábado, los comentaristas de TV Azteca rompieron esquemas al trasladar su inconfundible estilo a la transmisión digital. Ante la decisión de la televisora del Ajusco de no adquirir los derechos de la Copa Oro, Martinoli y García encontraron en YouTube una nueva forma de conectar con el público… y el resultado fue un éxito rotundo: más de 640 mil personas se unieron a la alternativa sin censura, llena de risas, anécdotas y comentarios a su más puro estilo.

Muchas gracias a toda la gente, es una experiencia nueva para nosotros. Nos cargamos de risa, estuvo sin censura”, comentó Martinoli al cierre de la transmisión. “Si sin censura no nos pueden ganar, hacemos un partido así en la tele y no vuelven a ver ese canal en su vida”, sentenció, en lo que muchos interpretaron como un dardo directo a la competencia.

La respuesta en redes no se hizo esperar. Miles de aficionados celebraron la química, el humor y la frescura de la transmisión. Christian, por su parte, prometió más: “Nos vemos el martes en el Monterrey vs Inter y en los demás partidos que sean necesarios. ¡Abrazo y arriba el ChorizoPower!”.



¿CUÁNDO Y DÓNDE VER A MARTINOLI Y GARCÍA EN YOUTUBE?

El esperado reencuentro con la afición será este martes 17 de junio, cuando Monterrey se mida al Inter de Milán en el Mundial de Clubes y un día después, cuando la Selección Mexicana enfrente a Surinam en la segunda fecha de la Copa Oro. Tal como sucedió contra República Dominicana, la transmisión será a través del canal de YouTube de Luis García, donde nuevamente se espera una audiencia masiva.

Martes 17 de junio – Monterrey vs Inter de Milán (Mundial de Clubes)

Miércoles 18 de junio – Surinam vs México (Copa Oro)

Sábado 21 de junio – River Plate vs Monterrey (Mundial de Clubes)

Domingo 22 de junio – Real Madrid vs Pachuca (Mundial de Clubes) y México vs Costa Rica (Copa Oro)



SIN CENSURA, SIN LÍMITES Y CON TODO EL ESTILO AZTECA

Martinoli y Luis García han demostrado que no necesitan una señal tradicional para conquistar a la audiencia. Su fórmula, basada en años de complicidad, ironía y una lectura única del juego, ha encontrado en YouTube un nuevo estadio digital donde la afición los sigue como si fuera una final.