Edgar Cadena se suma a la toromanía

La fiebre del ciclismo que ha provocado Isaac del Toro al conseguir el mejor Giro de Italia para cualquier mexicano en la historia ha puesto en el mapa a otros compatriotas que levantan la mano para convertirse en referentes del deporte sobre ruedas.

Hace unos días, mientras el país se paralizaba por la enorme proeza de Del Toro, a unos mil 48 kilómetros de Roma, en Austria, otro mexicano, Edgar Chucky Cadena, conquistaba la vuelta Oberösterreich Rundfahrt, representando al equipo de Petrolike. Otra hazaña extraña del deporte tricolor.

De pequeño, Edgar fue diagnosticado con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que desde temprana edad lo hizo buscar actividades que mejoraran su desarrollo.

Era un niño que estaba de un lado para el otro, con mucha energía y mi mamá me regaló mi primera bici de montaña. Empecé a hacer natación a los siete años y después hice la transición a triatlón, como a los 12, pero destaqué bastante en la bicicleta. De manera profesional inicié el ciclismo cuando tenía 18 años y empezaba la carrera de derecho en la UNAM, pero no era lo que quería. Sacrifiqué todo por el ciclismo y al día de hoy es esa la decisión que me rindió frutos”, señala el capitalino a Excélsior.

Hace cinco años, antes de cruzar la línea de meta de la séptima etapa reina de la carrera Vuelta a Colombia, el mexicano alzó los brazos dedicando la victoria a quien fuera su pareja y que perdiera la vida junto a su padre, en octubre de 2020, tras un accidente vial mientras practicaban en bicicleta.

Cerré un capítulo. Anhelaba una victoria así para dedicárselos a ambos, fue una promesa que hice y pude cumplir. A partir de ahí se me abrieron muchas puertas para competir de manera internacional. Mi promesa fue que llegaría lo más lejos que la vida me permitiera”.

Su reciente logró fue hace una semana al quedar en la quinta posición general en la edición 63 del Tour Malopolska, en Polonia.

Del Toro, un fuera de serie

Durante un año fue parte del equipo de AR Monex, en donde conoció a Isaac del Toro. Líderes ambos, tuvieron diferencias en su momento, pero siempre respetando el trabajo que realizaban en el equipo.

No éramos grandes compañeros, veíamos las cosas diferentes. Ahora nos saludamos con gusto y platicamos. Lo que hizo en el Giro de Italia fue como si México en el Mundial de futbol hubiera hecho un segundo lugar. Mucha gente no lo dimensiona y es entendible, porque no es un deporte que llame la atención. Lo que hizo Del Toro es histórico, tenemos una joya, es un extraterrestre: será muy parecido a Tadej Pogacar”.