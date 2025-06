Jugadores de Cruz Azul respaldan a Vicente Sánchez

Aunque el futuro de Vicente Sánchez como director técnico de Cruz Azul es incierto, los jugadores del conjunto celeste mostraron su respaldo al estratega uruguayo, pues reconocieron que ha hecho un buen trabajo al frente del equipo, viéndose recompensado con la séptima estrella celeste en la Concachampions.

El mediocampista Lorenzo Faravelli habló al respecto, afirmando que los integrantes de La Máquina están con su entrenador, aunque no pueden decidir si se queda o se va.

No sé si es despedida o no, nosotros salimos a jugar sabiendo que había un título en la mesa, que había mucho prestigio, mucho esfuerzo atrás de esto y lo logramos, nosotros defendimos a Vicente dentro de la cancha, después lo que pase o no, no depende de nosotros”, declaró Faravelli.

Por su parte, Ignacio Rivero, capitán de Cruz Azul, dejó en claro que en la escuadra cementera están a gusto con Vicente Sánchez, a pesar de que los rumores sobre su salida suenan con fuerza.

Vicente es un técnico que puede seguir con nosotros o no; no soy yo quien puede decidir eso, pero estamos muy contentos con él, y el tiempo lo dirá”, afirmó Rivero.

En el caso del centrocampista Erik Lira, se limitó a decir que esta situación se resolverá en su debido momento, aunque no negó que le gustaría seguir teniendo al charrúa como su entrenador.

Sí, no sé, primero hay que vivir el momento, primero vivir hoy y mañana será otro día, ya veremos, pero primero hoy”, sentenció.