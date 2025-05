Tensión en Ferrari: Hamilton y su ingeniero protagonizan incómodo intercambio en Mónaco

By

El cuento de hadas entre Lewis Hamilton y Ferrari comienza a difuminarse y las comunicaciones de radio tras el Gran Premio de Mónaco entre el siete veces campeón del mundo y su ingeniero Riccardo Adami muestran la tensión existente entre ambas partes.

Hamilton logró la quinta posición en Mónaco, pero en la realidad su ritmo estaba fuera de cualquiera de los que estaba por delante de él, incluido su compañero de equipo Charles Leclerc quien se llevó el segundo puesto detrás de Lando Norris.

Cuando la carrera en Montecarlo llegó al final, Hamilton preguntó a Adami si sus rivales seguían con un minuto de ventaja. Ante esto, el siete veces campeón del mundo recibió una respuesta de que los de adelante estaban “peleando”, esto mientras Max Verstappen prolongaba su segunda parada obligatoria y Leclerc presionaba a Norris, ambos ya con dos detenciones.

La respuesta no dio satisfacción a Hamilton quien apretó el botón de la radio: “No me estás respondiendo. Pero en realidad no importa, solo pregunto: ¿estoy un minuto por detrás o…?”.

Cuando la carrera terminó, una nueva comunicación se dio a conocer con Hamilton preguntándole a Adami si “¿estás enojado?”, ante lo cual no recibió respuestas durante todo el tránsito de la vuelta de enfriamiento.

El siete veces campeón del mundo fue cuestionado al final de la carrera sobre la situación de su comunicación con su ingeniero, esto por la cadena británica Sky Sports. Hamilton dijo que había mensajes que no era “del todo claros” en la información.



“No entendía bien cuando decía ‘esta es nuestra carrera’. No sabía por qué estaba luchando. ¿Por el siguiente puesto? Al ver los datos, no estaba ni cerca de ninguno de los pilotos de delante. Gasté mucho los neumáticos en ese momento, pero estaba muy lejos de ellos de todas formas”.

Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari, indicó que estas tensiones son normales y trató de restarles importancia. La realidad es que estas comunicaciones son cada vez más comunes entre Hamilton y Adami, lo que exhibe las dificultades del inglés de su paso de Mercedes a Ferrari.