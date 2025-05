El Covid aún representa un riesgo para la salud de varios artistas: en semanas pasadas, han sido hospitalizados por el virus cantantes como Lucía Méndez y Carlos Santana. Ahora le tocó al comediante Jorge ‘Coque’ Muñiz.

El hijo del cantante Marco Antonio Muñiz es reconocido por temas como ‘Casi siempre estoy pensando en ti’, ‘La otra parte de ti’, así como en programas como La Escuela VIP y el reality ¿Quién es la máscara? 2023.

En junio de 2024, ‘Coque’ Muñiz estuvo hospitalizado de emergencia después de un concierto en Playa del Carmen (Quintana Roo) y esta vez su salud le jugó un nuevo revés.



¿Qué le pasó a ‘Coque’ Muñiz?

Este domingo, ‘Coque’ Muñiz publicó en X una fotografía acostado con una máscara de oxígeno: “Y tómala con la novedad que me dio COVID y hasta el hospital fuimos a parar (…) Estaremos un día más, pero ya en terapia media”.

El cantante tuvo que cancelar su participación del show Encadenados: La mejor bohemia del mundo, previsto para el sábado pasado, donde comparte escenario con el cantante Carlos Cuevas y Rodrigo de la Cadena en un homenaje al género de bolero.

“¡No pudimos estar con mis amigos de Puebla ayer, gracias por su comprensión! ¡Prometo regresar muy pronto! Una sincera disculpa. ¡Coqueman está de regreso!“, agregó el músico.



Los problemas de salud de ‘Coque’ Muñiz: ¿Qué enfermedades ha tenido el cantante?

En junio de 2024, ‘Coque’ fue internado de emergencia por una bronconeumonía, una enfermedad de las vías respiratorias que afortunadamente no afectó sus bronquios y le causó un “dolor muy fuerte”.

“Me trajeron para acá (al hospital) para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable. Lo bueno es que vine con mi familia, que aquí está…Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”, dijo a TV Notas en ese entonces.

En febrero de ese año, también llamó la atención una aparente deformación de su nariz, cuyo padecimiento mantuvo en secreto y solo dijo a la prensa que “estaba bien”.

En septiembre de 2022, el comediante de La Escuelita VIP tuvo una cirugía de la cual no dio detalles.