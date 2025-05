TOKIO.

La pelea por la mejor categoría de la noche estaba entre Frieren: Más allá del final del viaje y Solo Leveling, la violenta adaptación al manhwa de Chu-Gong. ¿Adivinen quién terminó ganando?

Sung Jin-woo, el cazador de clase baja que obtuvo la oportunidad de crecer su poder a niveles insospechados y convertirse en el rey de las sombras, se quedó con la estatuilla principal este fin de semana en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa, donde se realizó la entrega a lo mejor de la plataforma en el año.

Para ser honestos, a nadie sorprendió la selección tomando en cuenta que la producción de A-1 Pictures es una de las principales y originales para Crunchyroll y, además, en la segunda temporada creció su audiencia gracias a las encarnizadas peleas que Sung Jin-woo protagonizó ante el Rey Hormiga.

Kacey Musgraves, vestida como Sailor Moon, uno de sus animes favoritos, tuvo el honor de entregar la categoría principal. Además de ésta, Solo Leveling también fue acreedora a Mejor Nuevo Anime, Mejor Personaje Principal, Mejor Secuencia de Ending, Mejor Serie de Acción y Mejor Score.

Frieren: Más allá del final del viaje no estuvo tan lejos de lograrlo. Incluso el viaje por aprender más magia por parte del personaje principal estuvo encaminada a la gran gloria al ser nombrada como Mejor Arte, Mejor Personaje Secundario, Mejor Drama y al ver que Keiichiro Saito subió al estrado para quedarse con el galardón como Mejor Director, parecía que era para él. Sin embargo, fue sólo una ilusión. Se quedó a un pasito, pero en el corazón de los otakus que se enamoraron de su travesía, seguirá siendo la ganadora.

Pese a que en las entregas de Hollywood y Europa el filme Look Back, de Kiyotaka Oshiyama, no fue uno de los grandes ganadores de la temporada, Japón tuvo el honor de reconocerlo al homenajear el hermoso trabajo artesanal de los mangakas.

David Damiano, de Måneskin, asistió a la premiación para cumplir uno de sus sueños: darle un premio al anime que lo marcó recientemente, Attack on Titan, y aunque el premio no fue recogido por el gran Hajime Isayama, el creador de la fascinante historia de los titanes, sí su impacto global.

“Recuerdo que desde niño crecí con animes clásicos, ya saben, Dragon Ball y Pokémon, por mencionar un par, pero después vino un parón en mi vida donde dejé de ver televisión. Entonces me encontré con Attack on Titan y, ¡hombre!, me clavé tanto que ya no pude dejar de verlo, fue bastante inspirador para mí”, explicó durante una entrevista con Excélsior.

Pabllo Vittar subió al escenario para entregar el trofeo a Mejor Canción Original al dueto de rap del momento: Creepy Nuts, creadores de la rola Otonoke, para el anime Dan Da Dan, que fue uno de los contendientes como Mejor Anime, y aunque no pudo coronarse como muchas fans esperaban, este premio logró ser el de consolación, en especial porque la rola sí es una de las mejores.

Los números en vivo de la premiación corrieron a cargo de los propios Creepy Nuts, FLOW y Lisa, quien estará en la Ciudad de México para dar el concierto más grande de sus tantas visitas a la capital, sólo que ahora en el Pepsi Center el 28 de junio.

Pese a que ninguno de los ganadores de doblaje son invitados a la ceremonia principal, que el próximo año celebrará su aniversario 10, Miguel Ángel Leal ganó por su interpretación de Eren Jaeger en Attack on Titan.