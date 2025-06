Lando Norris frena el entusiasmo: ‘tienen que calmarse’

By

Lando Norris frenó a las personas entusiastas que lo ven como un verdadero candidato al título de la Fórmula 1 en 2025, previo al Gran Premio de China. El de McLaren marcha primero en el Mundial de Pilotos.

“La gente tiene que calmarse un poco. Sé que me mantengo concentrado e intento hacer lo mismo aquí este fin de semana, pero sí, probablemente ni siquiera piense en el campeonato hasta por lo menos la mitad del año”, indicó.

McLaren arrasó en la primera fila en la clasificación para la carrera de Melbourne, con Lando Norris en la pole y casi cuatro décimas de segundo más rápido que el Red Bull del tetracampeón mundial Max Verstappen, que partió tercero. El piloto también marcó la vuelta más rápida de la carrera.

El británico, que pasó unos días en Taiwán después de la carrera de Melbourne, dijo que el bólido va bien, pero sigue siendo difícil de manejar.

“Sabemos que, en ciertas condiciones, como en las más húmedas, Max era tan rápido como nosotros”, afirmó. “En condiciones más secas, nosotros éramos un poco mejores. Así que (se trata) simplemente de hacer el auto un poco más predecible y un poco más cómodo”.

“Entre (mi compañero de equipo) Oscar (Piastri) y yo hay cosas que ambos comentamos, lo que da a los chicos y chicas de la fábrica una dirección clara sobre lo que queremos mejorar. Sí, el auto es genial, pero siempre queremos más”, agregó.



NORRIS NO VE ‘PROBLEMAS’ EN MCLAREN POR EL ALERÓN TRASERO

Las nuevas pruebas de alerón trasero introducidas en el Gran Premio de China de este fin de semana no están dirigidas contra McLaren y no afectarán a su desempeño, dijo el líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Lando Norris.

La FIA, ente rector de la F1, anunció pruebas más duras después de la carrera inaugural de la temporada, ganada por Norris en Australia el fin de semana pasado.

“No tenemos que cambiar nada”, dijo Norris en el circuito de Shanghái cuando se le preguntó si el cambio afectará al equilibrio y la velocidad del auto.

“El nuestro está bien. De hecho, probablemente es demasiado bueno y no lo estamos llevando lo suficiente al límite, sinceramente”, dijo. “No parece que esté dirigido a nosotros, sino a otros equipos, lo que probablemente significa que tendremos que esforzarnos un poco más”.